Regierungschef Woidke geht ins Gymnasium

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ministerpräsident Dietmar Woidke ist kurz hintereinander gleich zweimal in Eisenhüttenstadt. Am Sonnabend spricht er unter anderem ein Grußwort bei der Veranstaltung zur Erinnerung an "20 Jahre nach der Oderflut 1997". Schon am Tag zuvor macht er auf seiner "Zukunfstour Jugend" Station im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt. "Im Mittelpunkt steht die Frage, wie junge Leute optimal auf die Herausforderungen des Studiums vorbereitet werden, damit ein guter Übergang zur Hochschule erreicht wird", teilte die Staatskanzlei in Potsdam zum Sinn der Zukunftstour mit. Zunächst wird Schulleiter Roland Görlitz den Ministerpräsident die Einrichtung an der Diehloer Straße zeigen. Danach stehe bei einem Gespräch mit Schülern die Studien- und Berufsorientierung im Mittelpunkt, teilte die Staatskanzlei mit.