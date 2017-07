Fußballer spielen für die Kristallkinder

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Zum vierten Mal spielten Freizeit-Fußballer in einem Turnier für einen guten Zweck. Insgesamt 14 Mannschaften aus der Region schwitzten auf Kleinfeldplätzen und kämpften um Tore. Den Siegerpokal nahm die Mannschaft der Deutschen Post & DHL (Niederlassung Berlin) mit nach Hause. Platz 2 ging an Fred-Vogel-Altstars und Platz 3 an Neros United. Ohne die Unterstützung der vielen Sponsoren wäre auch in diesem Jahr die Durchführung des Turniers unmöglich gewesen, hieß es. Ein besonderes Dankeschön ging an die TSG Rot-Weiß-Fredersdorf für die kostenfreie Nutzung des gesamten Sportplatzes.