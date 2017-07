Vor 20 Jahren: Warten auf Hochwasserstufe I

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Bei den Experten herrscht alles andere als Katastrophenstimmung", hieß es in der Stadtboten-Ausgabe vom Wochenende 12./13. Juli 1997 in einem knappen Bericht zur erwarteten Oderflut. Am Tag zuvor hatte sich der Verantwortliche des Katastrophenschutzes bei der Stadt, Manfred Braun, mit seinen Kollegen aus dem Landkreis Oder-Spree zum Thema Hochwasser abgestimmt. "Am Montag werden wir wohl die Hochwas- serstufe I auslösen", erklärte Manfred Braun. Dann sei ein Pegel von 4,20 Meter zu erwarten.

Bis dahin blieb noch einiges zu tun. Bereits am Freitag hatten Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbandes vom Ziegenwerder aus Bäume zersägt und entfernt, die beim letzten Gewittersturm in den Altarm der Oder gestürzt waren. Am Sonnabend wollte das Technische Hilfswerk Sandsäcke verfüllen, um damit Lücken an der gesperrten Bootsanlegestelle zu schließen und Treppen am Kai zu verbauen.

Topthema im Stadtboten war an diesem Tag noch ein ganz anderes: Die anstehenden Feierlichkeiten im Stadtteil Neube-resinchen, für den 20 Jahre zuvor die erste Platte gesetzt worden war.

In einer Serie blickt der Stadtbote täglich auf die lokalen Berichte zur Oderflut 1997 zurück. Zugleich sind die Frankfurter aufgerufen, ihre Erinnerungen mit der Redaktion zu teilen: Kontakt über: Frankfurter Stadtbote, Paul-Feldner-Straße 13, 15230 Frankfurt (Oder), per E-Mail an frankfurt-red@moz.de oder telefonisch unter 0335 5530 596.