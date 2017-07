Elternprotest gegen Klassenfusion

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir sind noch mitten in der Planung." Elke Dengler, stellvertretende Schulamtsleiterin in Frankfurt, sieht noch gar kein Notwendigkeit für Eltern, zu protestieren. Denn eine Entscheidung darüber, wie mit der Situation umgegangen werden soll, sei noch nicht gefallen. Fakt sei allerdings, darüber wurde in Elternversammlungen bereits informiert, dass die dritte Klasse aktuell nur 13 Kinder hat und damit unter der gesetzlich erforderlichen Mindestzahl liegt. "Wir suchen eine Möglichkeit, mit der auch die Eltern leben können. Den Ausfall der Jahrgangsstufe und das Verteilen der Schüler an benachbarte Grundschulen ist dabei nicht die Variante, die wir anstreben", erklärt Elke Dengler.

Davon, dass sich die Eltern der künftigen dritten Klasse und der künftigen Klasse 4b, an die diese Klasse angegliedert werden soll, jetzt große Sorgen zur Bildung ihrer Kinder machen, berichtet Sandra Erdmann. Sie ist Elternsprecherin der jetzigen Klasse 3b, die um die jetzigen Zweitklässler ergänzt werden soll. In einem Brief an das Schulamt schreibt sie: "Die Option der Zusammenlegung wurde uns als einzige Möglichkeit angeboten. Wobei im neuen Schuljahr die derzeitige Klasse 3a als alleinige Klasse 4 und die Klasse 3b und die Klasse 2 zu einer Klasse 3/4 zusammengelegt werden sollen. In dieser neuen Klasse würden dann 28 Schüler gehen, die jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Die Lehrkräfte sind jedoch nicht für diesen jahrgangsübergreifenden Unterricht ausgebildet. Des Weiteren ist es dann nicht möglich, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Kinder mit Migrationshintergrund sowie Kinder aus den Wohngruppen erfolgreich zu fördern und zu integrieren."

Im Namen der Eltern schlägt Sandra Erdmann-Karaschewski vor, eine Ausnahmeregelung nach dem Vorbild der Neutrebbiner Oberschule zu schaffen, wo es entgegen aller Vorschriften die Einrichtung einer einzügigen siebten Klasse geben wird."Wir stellen uns die Frage, warum an anderen Schulen diese Ausnahmen genehmigt und warum im Falle der Letschiner Schule diese Möglichkeiten nie in Betracht gezogen werden. Sind andere Kinder wichtiger und sollen Schulversuche an unseren Kindern vollzogen werden, um dem stetigen Lehrermangel entgegen zu wirken? Unsere Kinder haben das Recht auf eine ordentliche Schulbildung in Klassen mit einer Stärke, in denen auch Kinder aus Wohngruppen und aus Flüchtlingsfamilien sowie Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine reale Chance haben ,das Lernziel zu erreichen." Eine Personaleinsparung durch die Zusammenlegung bedeute letztendlich, dass gut ausgebildetes Personal überlastet wird, es zu vermehrten Unterrichtsausfällen kommt, und die versprochenen Unterrichtsteilungen bzw. zusätzlichen Stunden nie durchgeführt werden, so die Mutter.

Unterstützt wird diese Ansicht durch Letschins Bürgermeister Michael Böttcher. Er hat ebenfalls die Möglichkeit politischer Einflussnahme zum Wohle der Kinder im Blick. "Wir sind bereits das siebte Jahr ein Bildungszentrum und deshalb muss bei uns das Gleiche gelten wie für Bildungszentren, die sich im Aufbau befinden", erklärte er. Gegenüber dem Schulamt Frankfurt hat er den Antrag gestellt, dass die Einrichtung der Jahrgangsstufe drei an der Fontane-Schule erfolgt - "unter Vermeidung eines jahrgangsübergreifenden Unterrichts im Schuljahr 17/18 und den Folgejahren". Böttcher erinnert daran, dass die jetzige zweite Klasse zum Schuljahresbeginn noch 18 Kinder hatte. Durch Umzug und Asylanerkennung wurde der Richtwert von 15 unterschritten, was nicht vorhersehbar war. Eine Fusion mit der 4b sei nicht nötig, da das Asylheim Voßberg bereits avisiert habe, dass neue Familien mit schulpflichtigen Kindern kommen. Dabei handele es sich um zumeist traumatisierte Kinder mit höherem Förderbedarf.