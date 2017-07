Fragebogen statt Bürgerentscheid

artikel-ansicht/dg/0/

Mit 4100 Einwohnern droht dem Amt Falkenberg-Höhe die Fusion mit der Stadt Bad Freienwalde. Weil das Amt an der nördlichen Kreisgrenze liegt, bleiben ihm wenig Alternativen. Der Anschluss an Eberswalde oder Bernau hätte das gleiche Schicksal zur Folge. Die Dörfer würden als Ortsteile eingegliedert.

Um dies zu verhindern, suchen die vier Gemeinden des Amtes schon seit Jahren eine andere Lösung. Zuerst gab es Gespräche mit dem Amt Biesenthal-Barnim, vertieft wurden sie mit der Stadt Werneuchen, der mit 8300 Einwohnern das gleiche Schicksal droht - der Anschluss an Ahrensfelde. Die Gespräche mit Altlandsberg führten nicht zum Erfolg, Favorit ist das Amt Falkenberg-Höhe

Nach den Gesprächen auf Verwaltungsebene werden jetzt die Bürger einbezogen, die letztlich die Entscheidung treffen sollen.Die Termine für die ersten Informationsveranstaltungen stehen fest, sagte Holger Horneffer, Amtsdirektor von Falkenberg-Höhe, in der Falkenberger Gemeindevertretersitzung am Montagabend im Vereinsraum des Gemeindezentrums. Die Informationsveranstaltung für die Gemeinde Höhenland und Heckelberg-Brunow ist am 29. August um 19 Uhr im Gutshaus Wölsickendorf. Die Bürger von Falkenberg und Heckelberg-Brunow sind am 4. September um 19 Uhr ins Gemeindezentrum Dannenberg eingeladen. "Wer bei einem Termin verhindert ist, kann den anderen wahrnehmen", sagte Horneffer. Das Pendent ist in Werneuchen am 30. August um 19 Uhr im Adlersaal. Bürgermeister Burkhard Horn werde sich in Wölsickendorf und Dannenberg vorstellen. Der Amtsdirektor und die Bürgermeister präsentieren sich in Werneuchen. "Die jeweiligen Bürger sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben", sagte Horneffer. Bis dahin werden die Menschen ein Informations-Faltblatt bekommen, das ihnen mit dem Amtsblatt zugesandt wird. Mit ihm zusammen bekommen sie einen Fragebogen. Mit den Antworten erhoffen sich Bürgermeister und Gemeindevertreter ein Stimmungsbild ihrer Orte.

Eigentlich wollten die Bürgermeister einen Bürgerentscheid zur Bundestagswahl anzetteln, um die jeweiligen Einwohner nach ihrer Meinung zu befragen. "Das geht leider nicht, weil das Gesetz dafür keinen Bürgerentscheid vorsieht", erklärte Horneffer. Bürgerentscheide seien in nur zwei Fällen möglich: bei Gemeindefusionen und um die Gemeindevertreter zu zwingen, über einen bereits entschiedenen Beschluss erneut nachzudenken. "In unserem Fall müssen die Gemeindevertreter entscheiden", klärte Horneffer auf. Ziel des Amtes und der Stadt sei es, eine brandenburgische Amtsgemeinde zu bilden. Darin seien die Stadt Werneuchen sowie Falkenberg, Höhenland, Beiersdorf-Freudenberg und Heckelberg-Brunow gleichberechtigte Partner. Amtsdirektor und Amtsausschuss werden direkt gewählt. Bestimmte Aufgaben wie Feuerwehr, Schulen und Kitas gehen an das Amt über. In Werneuchen habe es bisher keinen Widerspruch dazu gegeben, dass die Verwaltung für die Dörfer in Falkenberg bleibt. "Am besten ist es, wenn der Bürger die Verwaltungsreform gar nicht merkt", sagte der Amtsdirektor.

Die Landräte Gernot Schmidt (Märkisch-Oderland) und Bodo Ihrke (Barnim, beide SPD) wollen ihre Kreistage einschalten, wenn ihnen ein Votum der Bürger vorliegt. Schmidt stimme einem Wechsel nur zu, wenn er "leitbildkonform" sei. Der Landkreis bleibt selbstständig, weil er mehr als 175 000 Einwohner hat. Diese Zahl darf durch den Verlust des Amtes Falkenberg-Höhe nicht gefährdet werden. "Die Verwaltungeinheit kommt nicht vor heute auf Morgen und funktioniert nicht ohne gesetzlichen Rahmen. Wir wollen aber vorbereitet sein", sagte der Amtsdirektor.