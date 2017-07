Serien-Einbrecher muss in Haft bleiben

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass er gegen seine Verurteilung durch das Frankfurter Amtsgericht Berufung eingelegt hat, hat sich für einen 22-jährigen Polen zumindest etwas gelohnt. Der junge Mann, der im Oktober und November vergangenen Jahres 13 Mal in verschiedene Restaurants, ein Seniorenheim, eine Werkstatt, das studentische Verbündungshaus sowie die Rettungswache eingebrochen war, kommt in zweiter Instanz mit einem milderen Urteil davon. Das Landgericht verurteilte ihn am Dienstagnachmittag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten.