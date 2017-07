Garagennutzer sollen mehr bezahlen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Montagabend haben sich Vertreter mehrerer Garagengemeinschaften der Stadt im Casino des Bundeswehrwohnheims die Karten gelegt. Bis zum Sonnabend will die Stadt, speziell der Fachbereich Technische Dienste, Antworten auf das Angebot neuer Nutzungsverträge. Die Protagonisten der Gemeinschaften fühlen sich ziemlich unter Druck gesetzt. Am 24. Juni hatten sie die jüngste Beratung mit Verwaltungsmitarbeiterinnen, erst eine halbe Stunde zuvor hatten sie als "Lesefassung" die zweite Änderung der Verträge von 1976 erhalten. Sie sieht ab Januar 2018 eine Verdopplung des jährlichen Nutzungsentgelts von 60 auf 120 Euro je Garage vor. Die Gemeinschaften, von denen zwei - die "Im Grund" nahe der Energie-Arena und "Am Flugplatz" - als Verein eingetragen sind, hatten sich verständigt, einen Stufenplan vorzuschlagen für die fünf Jahre Laufzeit, die die Lesefassung vorsieht.