Stadt will Markierung testen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverwaltung will Möglichkeiten einer kurzfristigen Verbesserung der Aufmerksamkeit an Straßenbahn-Haltestellen prüfen. Langfristig sollen alle Haltestellen umgebaut werden. Am Kleist Forum hätte es laut Nahverkehrsplan längst Umgestaltungen geben sollen.

Einfache Lösung für mehr Aufmerksamkeit: Fahrbahnmarkierung an der Haltestelle Gabelsbergerstraße in Dresden.

Die Haltestelle Kleist Forum in der Heilbronner Straße ist eine der für Fußgänger gefährlichsten Straßenbahn-Haltestellen in der Stadt. Denn: Beinahe immer, wenn dort eine stadteinwärts fahrende Bahn der Linien 2 oder 5 hält und Fahrgäste ein- oder aussteigen, fahren Autos durch den Haltestellenbereich.

Wäre es nach dem Nahverkehrsplan der Stadt für die Jahre 2012 bis 2016 gegangen, würde diese Haltestelle längst umgebaut sein - so, dass kein Fußgänger gefährdet wird. Als "Ausbau kombinierte, behindertengerechte Haltestelle Kleist Forum" ist dieses Investitionsvorhaben im Nahverkehrsplan enthalten, zu realisieren in den Jahren 2012 und 2013. Passiert ist bis heute nichts. Allerdings: Der Nahverkehrsplan ist nicht rechtlich bindend, er ist lediglich ein Rahmenplan für die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs.

Die Haltestelle Kleist Forum ist auch deshalb so gefährlich, weil sie sich direkt hinter einer Kurve befindet. Und damit zumindest für auswärtige Kraftfahrer möglicherweise nicht leicht als solche zu erkennen ist. Ende Juni stellte die MOZ zwei Lösungen aus Dresden vor, mit denen mit relativ geringem Aufwand die Erkennbarkeit von Haltestellen an Gleisen, die mitten auf der Fahrbahn verlaufen, verbessert werden kann. Das ist zum einen ein Schild mit den Verkehrszeichen "Haltestelle" und "Achtung, Gefahr!", das vor dem Haltestellenbereich aufgestellt wird. Zum anderen sind das großflächige Fahrbahnmarkierungen mit denselben Verkehrszeichen.

In der Stadtverwaltung stoßen diese Lösungen durchaus auf Interesse. "Gerade die Fahrbahnmarkierung ist eine sehr gute Idee, das ist ein guter Hinweis", sagt Ingrid Strauch, Leiterin der Verkehrsbehörde und Vorsitzende der Verkehrsunfallkommission, im MOZ-Gespräch. "Solche Markierungen wären kurzfristig umsetzbar. Wir als Verkehrsbehörde werden prüfen, welche Haltestellen dafür in Frage kämen, und würden das dort testen." Auch den Einsatz der Warnschilder an einzelnen Haltestellen werde die Behörde prüfen. Zunächst müsse aber die Finanzierung geklärt werden.

"Die Verkehrssicherheit ist unsere oberste Prämisse", betont auch Ronald Benke, Sachbearbeiter strategische Verkehrsplanung im städtischen Bauamt, "und dass dieses Thema momentan in der Stadt so intensiv betrachtet wird, kann uns nur recht sein." Mit der Herstellung der Barrierefreiheit würden die Haltestellen auch sicher gemacht. Er verweist auf den geplanten Umbau der Haltestelle Magistrale zu einer kombinierten Haltestelle für Busse und Bahnen, für welche der Interreg-VA-Förderantrag jetzt neu gestellt wird - in der ersten Runde war dieser Antrag nicht berücksichtigt worden.

Vor allem müssten aber die Autofahrer ihr Verhalten überdenken, erwartet Ingrid Strauch. "Wir haben eine Straßenverkehrsordnung", sagt sie. "Leider ist die Polizei nicht mehr präsent, um rücksichtslose Autofahrer abzustrafen - das ist ein großes Problem." Seit Jahresbeginn habe es an Straßenbahn-Haltestellen etwa fünf Unfälle gegeben.

Der Stadtverordnete René Wilke (Die Linke) hatte das Thema kürzlich aufgegriffen und eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. Nach den Ferien wird sich der Verkehrsausschuss der Stadtverordnetenversammlung mit der Thematik beschäftigen.