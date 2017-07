Brand in ehemaligem Gebäude der Transportpolizei

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (dpa) In Wustermark (Havelland) hat am Bahnhof Elstal in der Nacht zum Mittwoch ein ehemaliges Gebäude der Transportpolizei gebrannt. Das teilte die Leitstelle der Polizei Brandenburg mit. Der Backsteinbau stand leer, die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handelt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Havelland übernommen. Der Brand hatte keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Die Transportpolizei war die Bahnpolizei in der DDR.