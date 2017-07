Als illegale Müllkippe genutzt

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Am östlichen Berliner Rand hat sich der Raum Altlandsberg zu einem Schwerpunkt illegaler Müllentsorgung in MOL entwickelt. Engeres Zusammengehen von Stadt mit Landkreis und Polizei kann dabei nicht die einzige Alternative sein. Jeder Bürger ist mit gefragt.

Es war bei einer Stippvisite im Stadtforst im April so. Im Mai und Juni war es nicht anders. Und jetzt im Juli, bestätigte Enrico Keller, Abteilungsleiter Bürgerdienste in der Stadtverwaltung, werde unverfroren heimlich weiter abgekippt und abgelagert.

Mitten auf Waldwegen stößt der Spaziergänger auf Müllhaufen. Wenig entfernt von Wegekreuzungen stehen Touristen und Forst-Beschäftigte unerwartet vor ganzen Wagenladungen von Unrat oder Abrissmaterial. Wald und Feldwege, Hinterland, aber auch gut einsehbare Ecken an weniger befahrenen Landstraßen werden von Unbekannten gewissenlos genutzt, um sich ungeliebter Hinterlassenschaften vom eigenen oder Grundstücken zu entledigen, die sie beräumen sollten.

Manchmal komme man mit der Landwirtschaftstechnik nicht mal auf den Acker, weil nachts wieder mal ein Transporter seine Fracht ins Umland entsorgte, klagen Landwirte wie Jörg Heitmann. Und Ex-Stadtförster Bernd Estler kann nicht mehr hören, dass Sohn Martin als Nachfolger im Amt beschimpft wird, "wie denn der Wald aussehe ...!".

Altlandsberg habe sich seit zirka einem Jahr als Schwerpunkt der illegalen Abfallentsorgung herauskristallisiert, muss Rainer Schinkel, Beigeordneter und Fachbereichsleiter I der Kreisverwaltung, auf MOZ-Nachfrage leider bestätigen. Die in den Bereichen Altlandsberg, Wesendahl, Wegendorf, Gielsdorf entsorgten Abfallmengen - vor allem Bauschutt mit einem hohen Anteil anderer Abfallarten - würden erheblich über jenen in anderen Bereichen des Kreises liegen.

Über diese Probleme hat man sich kreisübergreifend auch mit den Barnimern ausgetauscht. Auch hier ist die örtliche Nähe zum östlichen Berliner Rand auffällig. Zusammensetzung der Ablagerungen und deren relative Regelmäßigkeit ähneln sich. "Doch trotz intensiver Zusammenarbeit mit Polizei und Barnim konnte bisher noch kein Verursacher ermittelt werden", so Schinkel. Auch Bankbelege, wie vom Förster in einem der Müllhaufen gefunden, brächten nicht weiter.

"Wir geben alle Meldungen sofort an den Kreis", betont Enrico Keller in der Stadtverwaltung das inzwischen deutlich engere Zusammengehen mit Landkreis und Polizei. Auf einer Karte würden die Standorte markiert, Zeiten und Zusammensetzung festgehalten, damit schleunigst Zuarbeiten zu Strafanträgen an die Polizei gehen könnten.

Außerdem ginge es um schnelleres Abfahren der illegalen Mengen, das Koordinieren der Fahrten. "Wir wollen aber auch über das Stadtmagazin die Bürger noch mehr dafür sensibilisieren, Acht zu geben, aufmerksam zu sein und auch anzuzeigen." Denn die Entsorgung ist mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden ist, den letztlich jeder einzelne Bürger mit bezahlt. Allein für Altlandsberg nennt Rainer Schinkel bisher für 2017 eine geschätzte Menge von 195 Kubikmetern