Von Sachsen nach Beeskow geknattert

Beeskow (MOZ) Peter Guhr, Monteur aus Radeberg und Peter Hoppe, Kfz-Meister aus Dresden sind in vier Tagen über Spreewald und Schwielolchsee (Übernachtung in Niewisch) nach Beeskow geknattert. In Beeskow bleiben sie zwei Tage und Nächte. Insgesamt wollen sie 14 Tage unterwegs sein und dabei Sachsen und Brandenburg bereisen. Ihre erste Tour war 2015, damals fuhren die Sachsen bis Usedom. Als fahrbare Untersätze nehmen sie ihre guten alten Simson SR2 mit Anhänger. Als Signalgeräte dienen zwei Hupen mit Blasebalg.