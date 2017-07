Das Tiergehege hat neue Pferdestärken

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Er ist da, der lang ersehnte neue Transporter für das Tiergehege Eisenhüttenstadt. Die ersten Kilometer haben die Mitarbeiter mit dem blauen, von Spendengeldern angeschafften Transporter bereits zurückgelegt. "Er fährt sich super, viel besser als unser alter", schwärmt Tiergehege-Leiterin Vivien Schmiede. "Man merkt, dass er längst nicht so viele Kilometer runter hat." Futter und Baumaterialien haben sie und ihre Kollegen damit bereits transportiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588173/

Im Rahmen des Neujahrsempfanges der Stadt Eisenhüttenstadt waren diesmal Spenden für ein neues Fahrzeug fürs Tiergehege auf der Insel gesammelt worden. Die Bereitschaft war riesengroß. Insgesamt 5200 Euro kamen letztlich zusammen. Eine Rekordsumme. "Und das Geld hat exakt gereicht - inklusive der Zulassung des neuen Fahrzeuges und der Abmeldung des alten", freut sich Kathrin Flügel, die Vorstandsvorsitzende des Fördervereins des Tiergeheges.

Das Fahrzeug stammt ihr zufolge aus dem Fuhrpark der Hamann Elektromontage GmbH. Holger Hamann selbst habe sie angerufen und darüber informiert, dass er den Transporter abgeben werde. Im Autohaus König in Eisenhüttenstadt wurde das sechs Jahre alte Gefährt dann noch einmal komplett durchgecheckt und bestimmte Teile wurden ausgetauscht. Es gab eine neue Anhängerkupplung und natürlich auch eine neue TÜV-Plakette. Demnächst soll der Blaue auch wieder mit dem Logo des Tiergeheges durch die Region fahren.

"Wir sind Holger Hamann sehr, sehr dankbar, genau wie dem Autohaus König und all den Spendern. Sie haben es möglich gemacht, dass wir uns überhaupt ein so schönes und junges Auto leisten konnten", sagt Kathrin Flügel. Anlässlich des baldigen Firmenjubiläums der Hamann Elektromontage GmbH soll es demnächst auch noch eine kleine Überraschung geben, verrät die Vorsitzende des Fördervereins. Zumal Holger Hamann anlässlich dieses Jubiläums weiterhin Spenden für das Eisenhüttenstädter Tiergehege sammele. Diese sollen dann für ein neues Tor und einen Zaun am Wirtschaftseingang des Geheges verwendet werden. "Wir haben nämlich oft mit Diebstahl zu tun", betont Kathrin Flügel.