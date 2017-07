Neue Kita-Gebühren gelten ab September

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Die neuen Gebührenbescheide werden in den kommenden Wochen verschickt; Eltern von derzeit 511 Kindern in kommunalen Grünheider Kitas werden dann nicht zwangläufig mehr, sondern mitunter weniger als bisher für die Betreuung ihres Kindes zahlen.

Zwar richtet sich die Höhe der Beiträge auch in der neuen Kita-Satzung, der die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt haben, nach dem Elterneinkommen und der Betreuungszeit pro Woche. Nicht mehr berücksichtigt wird hingegen das Kindergeld. Und die Einkommensstufen, die bislang in 10000er-Schritte geteilt waren, sind nun in 1000er-Grenzen gegliedert. "Die Berechnung ist dadurch fairer", sagt Sozialamtsleiter Bernd Schlüter und erklärt: "Eltern, die sich am Anfang eines 10000er- Schrittes befanden, mussten bisher ebenso viel zahlen wie jene am Ende. Jetzt zahlen Eltern, die sich mit ihrem Einkommen am oberen Ende befinden, drauf, die am unteren Ende kommen besser weg."

Schlüter nennt ein Beispiel: Eine Familie mit 31000 Euro Jahresnettoeinkommen und zwei Kindern, von denen eines ans Gymnasium geht (dafür gibt es 10 Prozent Rabatt), zahlte bisher bei 30 Wochenstunden Krippenbetreuung 89,51 Euro im Monat. Nach der neuen Berechnung sind es 87,22 Euro. Mit einem höheren Jahresnetto von 39000 Euro würde dieselbe Familie 129,62 Euro statt bisher 112,62 Euro zahlen - also 17Euro mehr.

Die Mindestbeiträge steigen auf 29 Euro (vorher 16 Euro). Die Höchstbeiträge steigen für Krippen-Kinder von 300 auf 330 Euro; für Kita-Kinder bei mehr als 30 Betreuungsstunden von 260 auf 270 Euro. Im Durchschnitt steigen die Gebühren um zehn Prozent, wobei die Kosten für Frühstück und Vesper schon enthalten sind. "Das Geld zahlen Eltern nicht mehr an den Caterer, sondern an die Gemeinde", sagt Schlüter. Die Mahlzeiten sind in der neuen Satzung Teil der Betriebs- und Versorgungskosten, die alle Eltern zahlen müssen - ob ihr Kind tatsächlich frühstückt oder nicht. "Wir rechnen ja auch nicht jeden Bleistift ab, den das Kind verbraucht", begründet der Sozialamtsleiter. Er vermutete, dass sich die Zahl der Kinder, die nur frühstücken oder nur vespern, die Waage hält mit denen, die beides tun.

Nicht mehr an den Caterer, sondern als Monatspauschale an die Gemeinde zahlen Eltern ab September auch das Mittagessensgeld. Einer entsprechenden Satzung stimmte die Gemeindevertretung zu. Ein Kita-Mittagessen kostetet demnach weiterhin 1,85 Euro, ein Hort-Essen 2,05 Euro. Eltern, deren Kind entschuldigt nicht am Essen teilnimmt, erhalten Geld für diese Tage am Jahresende zurück.