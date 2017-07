Zwei Titel für TV Fürstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Der Triathlon-Verein Fürstenwalde (TVF) hat bei den Berlin-Brandenburgischen Landesmeisterschaften im Cross-Triathlon am Wolletzsee bei Angermünde gute Ergebnisse erzielt. Es gab zwei Titel in zwei Altersklassen.

Die Organisatoren sorgten wieder für einen reibungslosen Ablauf, auch das Wetter spielte mit. Pünktlich zum Start legte sich der Wind und die Sonne kam hervor. Los ging es mit dem Start über die Xterra-Distanz, 1,5 km Schwimmen, 42km Mountainbike fahren und abschließend 11,5 km Laufen. Vom Start weg sorgten Profi-Triathleten für mächtig Tempo im welligen See, auf dem Rad und beim Laufen. Der Sechste der vorjährigen Xterra World Tour legte ein phänomenales Rennen hin. Im Ziel musste der Profi Peter Lehmann nach 2:49:39 Stunden auf den nächsten Athleten 14 Minuten warten. Schnellste Dame war an diesem Tag Susi Pawel vom TV Dresden Spitzen Team, in einer Zeit von 3:38:29 Stunden.

Ziel von den vier an dem Wettkampf teilnehmenden TVF-Athleten war es, bei der Landesmeisterschaftswertung abzuräumen. Einen Dämpfer erwischte dann Thomas Brauer, auf der anspruchsvollen und matschigen Radstrecke musste er nach einen Sturz unverletzt aufgeben. Frank Rieger, Steffen Knappe und Sebastian Redlich hatten an diesem Tag allesamt gute Beine auf dem Rad und fuhren weit nach vorn. Beim abschließenden Lauf sortierte sich das Feld noch einmal neu.

Erst bei der Siegerehrung der Landesmeister dann die Erleichterung: Der Kraftakt hat sich gelohnt. Frank Rieger in 3:31:46Stunden und Sebastian Redlich (3:40:22) sicherten sich den Landesmeistertitel in ihren Altersklassen. Steffen Knappe errang den Silber-Rang (3:49:16).

Zeitgleich fand in Frankfurt/Main die Triathlon-Europameisterschaft über die Langdistanz unter dem Label Ironman statt. Dort sicherte sich der deutsche Profi Sebastian Kienle zum dritten Mal den Titel. Für die 3,8km Schwimmen, 180 km auf dem Rad und 42 km laufen benötigte er 7:49:41 Stunden. Aus Fürstenwalde startete Andreas Schirnick, mit dem Ziel sich noch einmal nach 2009 für die WM auf Hawaii zu qualifizieren. Das Ziel erreichte er nach 9:52:22 Stunden in der Mainmetropole.