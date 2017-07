Erik rast zum Landesmeister-Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Erfolgreichste Starterin war Sophie Mammok. Die elfjährige Grundschülerin startete in der Altersklasse W11. Hier gingen insgesamt 45 Teilnehmerinnen an den Start. Sophie sicherte sich in ihrer Parade-Disziplin, dem Schlagball-Weitwurf mit 43 Metern den Landesmeistertitel in der W11.

Dass die Bernauerin in dieser Disziplin um Gold mitwerfen würde, damit hatte ihre Vater und Trainer Kay Mammok gerechnet - schließlich ist Sophie die amtierend Führende in ihrer Altersklasse. Doch in Cottbus setzte sie noch einen drauf und holte gleich zwei Vizemeister-Titel. Im Weitsprung sprang sie mit 4,29 Metern zu Silber und im Hochsprung war sie mit 1,30 Metern die Zweitbeste.

Platz drei sicherte sie sich im Sprint über die 30-Meter-Fliegend mit 3,97 Sekunden. Im 50-Meter-Sprint holte sie den neunten Platz.

Besonders freute sich Trainer Kay Mammok auch über die tolle Zeit von Emily Bucks. Die Elfjährige von den Bernauer Lauffreunden lief die 800 Meter in 2:47 Minuten - das gab am Ende Platz neun für sie.

Richtig erfolgreich war auch ein weiteres großes Talent von den Bernauer Lauffreunden, Erik Vetter. Der zehnjährige Wandlitzer ging als einer der Favoriten in den 50-Meter-Sprint in der M10. Hier waren 37 Teilnehmer dabei. Erik bestätigte seine überzeugenden Leistungen bei den letzten Landesmeisterschaften. Er ließ auch diesmal die Konkurrenz hinter sich und überquerte nach 7,80 Sekunden die Ziellinie - das war der Titel für ihn. Über die 30-Meter-Fliegend wurde er Dritter mit 4:10 Sekunden.