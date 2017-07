163 Reiter-Pferd-Paare im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588178/

Weil es am Freitag in Strömen regnete und eher Wetter für Seepferdchen herrschte, fielen die drei angesetzten Springen aus, einzig die Klasse-L-Prüfung wurde tags darauf nachgeholt. Auch die Qualifikation zum DKB Bundeschampionat der fünfjährigen Springpferde musste gestrichen werden - "allerdings, weil nicht die geforderten mindestens drei Reiter meldeten", erzählte Marion Schröter, die in der Turnierleitung mit Schwester Ines Dörk die Fäden in der Hand hielt.

Von den 437 Nennungen im Vorfeld sind letztlich an zwei Tagen 163 Reiter-Pferd-Paare gestartet. Die Zuschauer sahen mitunter spannende Wettbewerbe. Im schweren Schlussspringen (Springprüfung Klasse S* mit Stechen), das mit 5000 Euro dotiert war (Notus Energy), gingen 15 Teilnehmer an den Start. Einige Reiter hatten mehrere Eisen im Feuer, so wie Max-Hilmar Borchert (Stechlin-Menz), der bereits den großen Preis der Sparkasse Uckermark gewann. Die Angermünderin Kati Lekander hatte zwei Pferde im Parcours. Das Rennen machte aber Ulf Ebel - der Ex-Angermünder, der zum RSV Polzow gewechselt ist, kam fehlerfrei in 34,77 s durch. Kati Lekander war um zwei Hundertstel Sekunden schneller, hatte aber am letzten Hindernis einen Abwurf, der ihr letztlich den Sieg kostete.

Uckermärkische Reiter konnten sich in insgesamt zehn Prüfungen 13-mal unter den drei Besten platzieren. Lekander (PSG Gut Angermünde) belegte je einmal den ersten und zweiten Platz sowie viermal Rang 3. Catharina Hebrock (RSV Schönwerder) wurde je einmal Erste und Dritte. Daniela Nippe verbuchte zwei dritte Plätze und einmal bekam sie die Silberschleife. Für Thomas Schröter (beide KRSC Holzendorf) sprangen zwei dritte Plätze heraus.

Neben dem sportlichen Teil hatten die Organisatoren ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Die jungen Damen von Excalibur Horse lieferten zwei beeindruckende Schaubilder. Im rasanten Galopp arbeiteten sie dabei auf, neben, hinter und unter dem Pferd. Im zweiten Teil tanzte Ozeana mit Pferd Olympo auf einem großen blauen Tuch. Das "Meer" bewegte sich langsam und bildete kleine "Wellen", die größer und größer wurden. Die Show erntete viel Beifall vom Publikum.