Humboldt-Kicker verlieren Elfmeter-Krimi

In ihrem ersten Spiel dominierten die Eberswalder weitestgehend die Partie und gingen früh in Führung. Einen schönen Spielzug über Paul Halgato Jung und Tristan Dieck schloss Karl Luca Roth mit dem 1:0 ab. Eine Kontersituation über David Goertz und Paul Halgato Jung erzwang die Vorentscheidung. Mit dem 2:0 Erfolg gegen das Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf war die Halbfinalteilnahme gesichert. Gegen die Mannschaft der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Mühlenbeck sollte nun der Gruppensieg her. Auch in diesem Match stand die Abwehr mit den Innenverteidigern Franz Jur und Mattis Preuß sehr sicher. Einen von David Goertz wunderbar durchgesteckten Ball verwertete Tristan Dieck dann auch zur umjubelten Führung (13.). Kurz darauf umkurvte Karl Luca Roth den Mühlenbecker Keeper und schob zum verdienten 2:0-Sieg ein.

Im Halbfinale traf das Eberswalder Team auf die Mannschaft des Suttner-Gymnasiums Babelsberg. Dem schnellen 1:0 durch Karl Luca Roth folgte in der 6. Minute der erste Gegentreffer, den die Humboldt-Kicker hinnehmen mussten. Karl Luca Roth brachte die Barnimer mit 2:1 wieder in Führung. Als der gleiche Spieler kurz darauf sogar auf 3:1 erhöhte, war der Finaleinzug greifbar nahe. Doch nach einem Kopfball, an dem Keeper Leon Fiedler noch dran war, stand es plötzlich nur noch 3:2. Mit der letzten Aktion kam Bablesberg noch zum Unentschieden. Damit musste die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. In diesem waren die Mühlenbecker dann noch einmal mit Fortuna im Bunde und zogen dank eines mehr verwandelten Strafstoßes überaus glücklich in das Finale ein, das sie gewannen.

Für Eberswalde ging es im kleinen Finale erneut gegen Mühlenbeck. Nach torlosem Remis und dem zweiten verlorenen Elfmeterschießen blieb den Kickern vom Humboldt-Gymnasium am Ende der undankbare vierte Platz. Das war, ohne in der regulären Spielzeit bezwungen worden zu sein und selbst ein sehr gutes Turnier gespielt zu haben, natürlich sehr bitter, denn die Eberswalder Mannschaft gehörte bei diesem starken Teilnehmerfeld zu den spielstärksten Teams und zeichnete sich durch die enorme Ausgeglichenheit auf allen Positionen aus.

Während es für einige Schüler altersbedingt leider die letzte Teilnahme bei einem Landesturnier war, haben andere wie Anton Jur, Janis Grunert oder Jakob Müller in einem der nächsten Jahre noch einmal die Chance, sich für ein solches zu qualifizieren.

Eberswalde: Leon Fiedler, Jakob Müller, Johannes Genzel, Franz Jur, Mattis Preuß, David Teichert, Kilian Haß, Jannis Theodor, Anton Jur, Paul Halgato Jung, Niclas Zameit, Tristan Dieck, Janis Grunert, Karl Luca Roth, David Goertz