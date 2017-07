Seit sieben Jahrzehnten rollt das runde Leder

artikel-ansicht/dg/0/

Landesklasse-Neuling SV Eintracht empfing den Torgelower SV Greif, der in der kommenden Saison in der Oberliga spielen wird, und verlor mit 1:13. Beide Teams befinden sich gerade in der "Aufbauphase" für die neue Saison. Es gibt hüben wie drüben neue Spieler, die integriert werden müssen (auch drei bisherige Prenzlauer Blau-Weiß-Akteure wurden gesichtet).Ob bei den Göritzern mit Stephan Neitzel vom neuen Trainer die Rede sein darf, wird sich in Kürze zeigen. Er und Stefan Vilter managten jedenfalls das Geschehen.

Die Torgelower übernahmen von Beginn an das Geschehen, ließen den Ball gut durch die Reihen laufen. Die Gastgeber standen meist viel zu weit weg vom Gegner - wenn der mit dem Ball loszog, kamen sie oft nicht hinterher. Patryk Galoch eröffnete mit dem 0:1 nach sechs Minuten den Torreigen. Es folgte eine gute Gelegenheit der Heimelf. Chris Schmeling flankte auf Matthias Ulrich, dessen Schuss der Greif-Keeper mit einer Hand nach vorn wegfaustete. Der Ball landete bei Toni Arndt, an dessen Flanke rutschte Schmeling aber haarscharf vorbei (9.). Nachdem Eintracht-Torsteher Christian Vilter eine starke Parade zeigte (12.), musste er wenig später gleich mehrmals hinter sich greifen. Nick Stövesand (18.), Toni Schmidt (22.) und Mateusz Trzebiatowski (27.) schraubten das Resultat auf 0:4. Kurz darauf setzte sich der quirlige Schmeling auf der linken Seite durch, ließ auch den Greif-Torwart aussteigen und schoss zum 1:4 ein (28.). Da aber Trzebiatowski (37., 38.) und Galoch (40.) erneut trafen, ging es beim Stand von 1:7 in die Pause.

Die Torgelower Überlegenheit setzte sich im zweiten Abschnitt fort. Hier wurde auch der 21-jährige Neuzugang Artur Wojach (bisher Prenzlau) eingewechselt. In regelmäßigen Abständen bauten die Gäste ihren Vorsprung weiter aus, obwohl der eingewechselte Torwart Oliver Schmidt einige Male prima parierte. Marcin Juszczak (65., 73.), Przemyslaw Ciolek (70., 71.) und Kevin Riechert (81.) machten das Dutzend voll (1:12). Der letzte Treffer wurde zwar Wojach gutgeschrieben, doch es handelte sich um ein klares Eigentor von Silvio Ulrich, der beim Klärungsversuch Pech hatte (90.).

In der Halbzeitpause zeichneten der Göritzer Vereinsvorsitzende Frank Jaroschewski gemeinsam mit Kassenwart Nico Dähn verdienstvolle Mitstreiter aus. Egbert Kluge, Silvio Ulrich und Wilfried Jaroschewski bekamen für ihr langjähriges Wirken ein Präsent. Andre Berg wurde verabschiedet.

Die Alt-Herren-Partie der Göritzer Traditionsmannschaft gegen Blau-Weiß Klockow endete 3:7. Bei den Junioren gewann das heimische D-Team mit 12:1 gegen Fortuna Schmölln, die E-Junioren siegten knapp mit 5:4 ebenfalls gegen die Fortunen. Bei den F-Junioren wurde ein kleines Turnier mit drei Teams gespielt. Da das zweite Göritzer Team gegen das Erste 1:0 und auch gegen Schmölln mit 3:1 gewann, war es Turniersieger. Platz 2 belegte Göritz I vor den Gäste-Junioren. Am Abend saßen die Sportler dann noch in gemütlicher Atmosphäre zusammen.