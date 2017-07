Beim Klettern die Sorgen vergessen

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Sie machten eine Kahnfahrt, probierten Gewürzgurken, bedruckten T-Shirts, kletterten - und das an einem einzigen Tag. Eine Gruppe Jugendlicher aus dem italienischen Amatrice ist diese Woche in Storkow zu Gast.

"Die Boote und die alten Häuser haben mir besonders gefallen", sagt Martina, nachdem sie wieder festen Boden unter den Füßen hat. Die 15-Jährige gehört zu den 22 jungen Italienern, die am Montag über die Flughäfen von Rom und Berlin-Schönefeld in Storkow angekommen sind. Boote und die Häuser hat Martina am Dienstagvormittag im Spreewald bestaunt, am Nachmittag ist sie dann durch den Hochseilgarten im Storkower Freizeitpark Irrlandia geklettert, bevor sie von den ersten Eindrücken auf ihrer Reise erzählt.

Initiiert wurde die Fahrt von Juliane Reich, Lehrerin an der Europaschule. Sie hat private Verbindungen nach Amatrice, jenen Ort, der vor etwa einem Jahr bei einem schweren Erdbeben verwüstet wurde. Neben der Reiseleitung übernimmt sie im Irrlandia und andernorts auch Dolmetscher-Tätigkeiten.

Was mit dem Engagement von Juliane Reich begann, hat unzählige andere Unterstützer gefunden. Die Europaschule unterstützt den Besuch, 22 Familien aus Storkow und Umgebung stellen sich als Gasteltern zur Verfügung, um die Gäste zu beherbergen. Viele andere betätigen sich als Sponsoren, darunter das Irrlandia, wo Geschäftsführer Matthias Beier den Besuchern freien Eintritt gewährt.

Geboten werden soll den Italienern eine heitere Woche, in der sie ihre Sorgen kurze Zeit vergessen können. Während Martina noch Glück hatte, weil sie ein Stück außerhalb von Amatrice lebt, wo das Erdbeben nicht ganz so heftig war, sind die meisten immer noch hart getroffen. "Viele unserer Schüler leben bis heute in Containern oder Wohnwagen", erzählt Lehrerin Letizia Cesarini. Die Notsituation mit zerstörten Wohnhäusern sei in ihrer Heimat vom Staat leider nur sehr schlecht bewältigt worden. "Es ist gut, dass die Schüler ihre Situation voller Provisorien mal verlassen können."

Das Programm bis zur Rückreise am Freitag bleibt ähnlich abwechslungsreich wie am Dienstag. Heute geht es per Fahrrad zu einer Kanutour nach Wendisch Rietz, nachmittags wird in der Jugendbegegnungsstätte Hirschluch Sport gemacht, am Donnerstag geht es per Bus nach Berlin. "Vor allem auf die Kanufahrt und auf Berlin freue ich mich", sagt Martina.

Juliane Reich ist unterdessen noch immer dankbar für die große Unterstützung, die ihre anfangs kühne Idee erfuhr. "Als Gasteltern haben sich auf einen Beitrag in der MOZ hin sogar einige Storkower gemeldet, die selber gar keine Kinder haben", erzählt sie erfreut. Gleichzeitig ist auch ihr bewusst, dass die Aktion eine einmalige bleiben wird, der Aufwand nicht ein zweites Mal zu stemmen ist.

Als Andenken bleiben den Italienern gelbe T-Shirts, die sie im Irrlandia bedruckt haben. Und es bleibt die Erinnerung an eine unbeschwerte Woche fernab der Nöte in der Heimat.