6000 Flyer im Druck

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588184/

"Natur-Kultur ist jährlich das Highlight und ein Besuchermagnet", sagt Amtsdirektorin Marlen Rost, die sich über die Resonanz und das Engagement von teilnehmenden Firmen, Vereinen, Künstlern und Einzelpersonen freut. Schon seit Anfang des Jahres laufen in der Verwaltung die Vorbereitungen. 6000 Flyer mit dem Überblick der Teilnehmer sind gerade in der Druckerei, in den nächsten Tagen sollen sie geliefert und an diverse Stellen verteilt werden. Mit 20 Anlaufpunkten und sechs Kirchentouren haben die Besucher von Natur-Kultur am 10. September im Amt Odervorland die Qual der Wahl. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Geschichte, Kunst, Handwerk, Spaß und Spiel. Zudem öffnen Kirchen, Unternehmen und Höfe ihre Türen, bieten Führungen an. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr um 10 Uhr bei Detlef Gasche in Jacobsdorf. Der Tierarzt und ehrenamtliche Bürgermeister zeigt unter anderem Chinagarten, Tiergehege, Insektensammlung und Stallgebäude.

Eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt Lubiszyn mit Bürgermeister Artur Tarlecki wird ebenfalls erwartet. "Wir besuchen uns bei großen Festen und pflegen die deutsch-polnische Freundschaft auf sportlicher, schulischer, kultureller und verwaltungstechnischer Ebene", erzählt Marlen Rost. Am 19. August gibt es dann den Gegenbesuch in Polen zum dortigen Erntedankfest.

Neben regelmäßigen Natur-Kultur-Teilnehmern gibt es in diesem Jahr auch Neueinsteiger. Christoph Hansel aus Neu Madlitz lädt beispielsweise von 10 bis 16 Uhr auf seinen Hof in der Neu Madlitzer Straße 12 ein und präsentiert seine Fleckviehzucht. Auch die Weinbauern aus Pillgram haben Premiere. Bei Frühschoppen und Blasmusik, Kaffee und Kuchen stellt sich das neu gegründete Weingut Patke vor.

Weitere Infos zu Natur-Kultur auf der Internetseite der Amtsverwaltung. Die MOZ wird ebenfalls noch ausführlich berichten.