20. Musikschul-Sommerfest

Brandenburg (MZV) (eb/tms) Die städtische Musikschule "Vicco von Bülow" feiert im Jahr 2017 ihr 20-jähriges Wirken in der GutsMuthsstraße 23 mit einem Jubiläums-Sommerfest!"

Im November 1997 zog die Einrichtung in die von der Stadt zu Zwecken einer Musikschule umgebaute ehemalige Kindertagesstätte. "2017 wird es mehrere Anlässe geben, dieses Jubiläum zu feiern", verspricht Musikschulleiter Bernd Heese, "einer davon ist das seit 1998 jährlich stattfindende Sommerfest am letzten Samstag vor den Sommerferien." Folglich steht das 20. Sommerfest bevor. Gefeiert wird es am 15. Juli mit vielfältigen Musikdarbietungen der Schüler, Bigband und musikalischen Gästen wie dem ExtrachorHeese: "Es musizieren Vierjährige bis hin zu Pensionären. Es erklingen Klassik, Folklore, Rock, Pop und auch Jazz - dargeboten auf der Sommerbühne im Garten, auf der Sonnenterrasse und im Kammermusiksaal." Eine Besonderheit wird die Aufführung des Musikschul-Kinderchores sein, die ein von ihrer Leiterin Carmen Dahlke ersonnenes Mini-Musical szenisch mit viel Fantasie aufführen. Und im Foyer wird es erstmals einen Stand mit Büchern, Noten und Vinyls geben, die gegen eine Spende erworben werden können.

Fest-Hilfe kommt wieder vom Förderkreis der Musikschule bei der Versorgung mit Gegrilltem, Salaten, Kaffee und Kuchen.

Das Programm

auf der Sommerbühne:

13:00 Eröffnung mit dem "BlechLabor"; danach Programm der Vorschulkinder

13:45 Uhr Schulband "Knapp bei Kasse", anschl. die KD-Band

15:15 Gesangsensemble "ChromaTics"

16:00 "Das Orchester"

17:00 Bigband

...auf der Sonnenterrasse:

15:00 Djembenkurs der VHS

16:30 Extrachor Brandenburg

...im Kammermusiksaal:

13:30 Minimusical "Das Wunder von Skandy - oder die Geschichte eines traurigen Trolls"

14:15 Familien musizieren

15:30 mixed instruments - Solisten verschiedener Bereiche stellen sich vor

16:15 "FlötenMädels 35+"

16:45 Gitarrenensemble "Piccolo"

"Bernd Heese: "Alle Brandenburger und Gäste sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei."