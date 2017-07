Mieter chatten bei Reparaturbedarf

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) War es tatsächlich ein Schritt in ein neues Zeitalter, wie es die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH (WHG) selbst vollmundig verkündet hat? Oder hat Kai-Uwe Knuth, bei der WHG Teamleiter für die Reparatur-Hotline, nur eine weitere Möglichkeit der unkomplizierten Kontaktaufnahme eröffnet, als er am Dienstagmorgen mit einem Tastendruck auf seinem Tablett den Live-Chat auf der Internetseite des stadteigenen Unternehmens freigeschaltet hat?

Jedenfalls können die Mieter ab sofort bei Reparaturanfragen und Schadensmeldungen auch via Internet in Echtzeit mit der WHG kommunizieren. "Das spart allen Beteiligten Zeit und hilft uns, noch schneller zu werden", sagt Kai-Uwe Knuth. Drei Mitarbeiter teilen sich die Aufgabe, den Chat zu pflegen.

Bislang konnten Reparaturanfragen und Schadensmeldungen bei einem Besuch der WHG-Geschäftsstelle, Breite Straße 58, per Brief oder E-Mail sowie über einen telefonischen Bereitschaftsdienst abgegeben werden. "In den vergangenen zehn Jahren hat der Kontakt über E-Mail stark zugenommen, während sich immer seltener Mieter in unsere Sprechstunden verirren oder uns anrufen", betont der Leiter der Reparatur-Hotline. Da sei es nur eine logische Konsequenz gewesen, das Serviceangebot auszubauen.

Der Chat steht grundsätzlich allen Mietern der 5800 WHG-Wohnungen offen. Übers Jahr werden auf den unterschiedlichen Wegen zwischen 8000 und 10 000 Reparaturaufträge ausgelöst. "Da ist alles dabei: Vom einfachen Briefkasten, dessen Tür klemmt, bis zum Komplett-Ausfall einer Heizung", sagt Kai-Uwe Knuth. Bei Havarien würden sich die WHG-Mitarbeiter um Sofort-Hilfen bemühen - wenigstens Sicherungsmaßnahmen sollten ohne Zeitverzug vorgenommen werden. Wenn es um Strom, Gas oder Wasser geht, sei jede Minute wichtig. Bei weniger dramatischen Reparaturen gebe es den Anspruch, dass die beauftragte Vertragsfirma innerhalb von 48 Stunden nach der Meldung mit dem betroffenen Mieter einen Termin vereinbart habe. Und innerhalb von zehn Tagen sollte die Reparatur schließlich erledigt sein, nennt der Teamleiter Erfahrungswerte.

Den Chat hat die Finowfurter Firma xuxmedia für die WHG installiert und eingerichtet.

Chat auf www.whg-ebw.de, Mail: info@whg-eberswalde.de, Reparatur-Hotline 03334 302100