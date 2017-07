Reizthemen im Visier

artikel-ansicht/dg/0/

Neben der Friedenspolitik wird für Kerstin Kühn die soziale Gerechtigkeit immer wichtiger. Prekäre Arbeitsverhältnisse sowie die Zahl der Minijobs nehmen zu und auch die Lage für Selbstständige werde immer schwieriger. "Bildung, Gesundheit und Infrastruktur gehören in die öffentliche Daseinsvorsorge", sagte sie. Um Altersarmut zu verhindern, müsse das Rentenniveau 53 Prozent betragen.

Neben Fragen unter anderem zur Wehrpflicht, zum Völkerrecht, zur Flüchtlingspolitik oder zum Klimawandel bestimmten kommunale Themen den Abend. Ein Dauer-Reizthema, das die Betroffenen offensichtlich immer mehr verärgert, brachte Dietrich Peters, Vorsitzender der Bürgerinitiative Berlin Nordost "Gesund leben an der Schiene" zur Sprache: den Bahnlärm, insbesondere im Güterverkehr mit Kesselwagen, die nachts auf der Stettiner Bahnstrecke durch Panketal und Bernau fahren. Professionell durchgeführte Messungen hätten Werte von mehr als 100 Dezibel ergeben, 75 Dezibel würden als zumutbar gelten.

Die beiden Linken-Politiker sagten zu, sich des Themas anzunehmen. So widme sich auch das Wahlprogramm der Linken dem Lärmschutz, so Kerstin Kühn. Bei 100 Dezibel - Messergebnisse mit diesem Ausmaß seien ihm bislang noch nicht bekannt gewesen - bestehe Handlungsbedarf, sagte Christoffers. Auch wenn eine kurzfristige Änderung kaum zu erwarten sei und die Verteilung von Gütern sogar noch zunehme, sollte eine Besserung politisch erzwungen werden. Immerhin sei der Bund an der Bahn AG als Eigentümer beteiligt. Die Umrüstung der Züge sei technisch möglich, zusätzlich sollte geprüft werden, welche Strecken Lärmschutz erhalten.

Für die Linke müsse es eine selbstverständliche Aufgabe sein, die Straßenausbaubeträge gänzlich abzuschaffen, forderte der Panketaler Herbert Hoffmann. Er könne sich dies vorstellen, so Ralf Christoffers, ein solcher Systemwechsel führe jedoch zu höheren Steuerbelastungen und müsse vorab diskutiert werden. So lange jedoch Ausbaubeiträge erhoben werden, sollten die Kosten minimiert werden. In Panketal, ergänzte Christel Zillmann, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Gemeindevertretung, habe sich die Linke für die Senkung des Einwohneranteils von 90 auf 80 Prozent und bei Sammelstraßen auf 60 Prozent sowie die Entlastung von Eckgrundstücken eingesetzt.

Das dritte kommunale Reizthema war mit der Kreisgebietsreform aufgerufen. Kerstin Kühn warb für eine Reform, um die sozialen Aufgaben der Kreises flächendeckend sichern zu können. Defiziten bei der Wahrnehmung demokratischer Rechte - beispielsweise der Mitwirkung in parlamentarischen Gremien, Besuch von Einwohnerfragestunden und ähnlichem - sei vorzubeugen.

Angesichts des knappen Wohnraums im Niederbarnim trat der Panketaler Klaus Ulrich für eine Anhebung der Obergrenze des Mietpreises von derzeit 5,43 Euro ein, den der Landkreis aufkommt. Ob Hartz-IV-Empfänger oder Flüchtlingsfamilie - falls keine Wohnung gefunden werde, empfahl Kerstin Kühn Widerspruch einzulegen, damit die individuelle Berechtigung belegt werden kann. Der angesetzte Mietsatz werde gegenwärtig vom Kreis allgemein überprüft.