Millionenbeträge fürs Gemeinwohl

Eberswalde (MOZ) Tue Gutes und rede darüber! Getreu diesem Motto hat die Sparkasse Barnim, die zuletzt wegen der Schließung ihrer Geschäftsstellen in Eberswalde-Westend, Bernau-Süd, Lunow, Britz und Groß Schönebeck zum 1. Juli öffentlich massiv in der Kritik stand, jetzt ihre Nutzenbilanz für das vorige Jahr veröffentlicht.

Demnach hatte das öffentlich-rechtliche Geldinstitut Ende 2016 eine Bilanzsumme von rund 1,72 Milliarden Euro zu bieten, verfügte über Spareinlagen von rund 633 Millionen Euro und verwaltete Kundenkredite von rund 701 Millionen Euro. Allein im vorigen Jahr wurden 2291 Kredite mit einem Volumen von rund 181 Millionen Euro zugesagt. Diesen wirtschaftlichen Eckdaten steht das gemeinnützige Engagement der Sparkasse Barnim in vielen Lebensbereichen gegenüber. So wurden 2016 rund 253 000 Euro für Sponsoring ausgegeben - davon flossen rund 86 000 Euro an 54 Maßnahmen der Kunst, Kultur und Brauchtumspflege, rund 87 000 Euro an 31 Wirtschaftsprojekte, rund 71 000 Euro an 51 Vorhaben im Breiten- und Nachwuchssport sowie rund 8400 Euro an 30 Maßnahmen in Bildung und Wissenschaft. "Dabei spielen Konstanz, Nachhaltigkeit und langfristige Partnerschaft eine wesentliche Rolle", heißt es in der Nutzenbilanz 2016.

Überdies hat die Sparkasse Barnim im vorigen Jahr insgesamt rund 693 000 Euro an Spenden verteilt. Davon wurden 500 000 Euro dem Stammkapital der Sparkassenstiftung zur Förderung der Wissenschaft im Landkreis Barnim zugeführt. Die verbleibenden rund 193 000 Euro teilen sich so auf: rund 35 000 Euro flossen in Kunst, Kultur und Brauchtumspflege, rund 59 000 Euro in den Sport, rund 10 000 Euro in die Bildung und Wissenschaftsförderung und rund 88 000 Euro in den sozialen Bereich.

Die Sparkassen-Stiftungen verfügten Ende vorigen Jahres über folgendes Stammkapital: Kulturstiftung zur Förderung des Kultur- und Musiklebens im Landkreis Barnim und des Choriner Musiksommers rund 1,2 Millionen Euro und Schulstiftung zur Förderung des Barnimer Wissenszentrums in Bernau Waldfrieden, Stiftung zur Förderung der Wissenschaft im Landkreis Barnim sowie Stiftung zur Förderung des Kinder- und Jugendsportes im Landkreis Barnim jeweils 1,5 Millionen Euro.

Überdies wurden 2016 alles in allem 38 Empfänger mit zusammen rund 96 000 Euro an örtlichen Zweckerträgen aus dem PS-Lotteriesparen bedacht.

Als besonderes Kultur-Sponsoring gilt die Konzertreihe "Musik nach Kassenschluss". Gefördert wurden das Filmfest Eberswalde und Jazz in E. - zwei Aushängeschilder der Region. Geld gab es zudem für das Mitternachtsshopping und für den Erntedank-Markt in Eberswalde sowie "Stadtwerke on Ice" in Bernau.

Infos unter www.spk-barnim.de