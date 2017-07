Neuer Anlaufpunkt der Revierpolizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Einige Jahre fristete die Panketaler Revierpolizei ihr Dasein am Kirchplatz. Am Dienstag zogen die vier Beamten, die vor Ort ihren Dienst tun, in das Amtshaus direkt am S-Bahnhof Zepernick um. Das freute nicht nur Bürgermeister Rainer Fornell (SPD), sondern auch Revierpolizei-Koordinator der Inspektion Barnim, Thomas Höhns, und den Chef der Behörde, Jens Starigk.

"Die Gemeinde hat uns nicht vergessen", machte Starigk klar. Die Panketaler seien nunmehr die letzten im Barnim, die der Polizei in Amts- und Rathäusern Platz einräumten. "Wir brauchen diese Nähe zum Bürger, aber auch zur Gemeinde", machte der Leiter der Polizeiinspektion deutlich. Vielmehr könne so über den kurzen Weg zum Ordnungsamt erledigt werden. Schnell sei das Gespräch mit dem Bürgermeister möglich.

Noch dazu, wie Rainer Fornell betonte, weil die Revierpolizisten nun am Hotspot in der Gemeinde sitzen. 5000 Menschen fahren täglich mit der S-Bahn ab Zepernick oder kommen hier an. 10 000 Fahrzeuge rollen täglich über die Schönower Straße. "Wir freuen uns, dass die Polizei nun im Rathaus präsent ist", so das Gemeindeoberhaupt.

Für die vier Revierpolizisten Polizeihauptkommissar Andreas Jackat, Polizeihauptmeisterin Evelyn Daum und -meister Martin Bandurski sowie Polizeioberkommissarin Heike Gottschling verbessern sich auf den nun zunutzenden 60 Quadratmetern die Bedingungen. Sie können in einem separaten Büro Anzeigen aufnehmen. Auch ein kleiner Wartebereich wurde eingerichtet. In den Räumen, die bis zum Auszug vom Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal genutzt wurden, stehen eine Teeküche und Sanitärräume zur Verfügung. Damit haben die vier Beamten auch im Winter die Möglichkeit, sich aufzuwärmen und eingehende Anzeigen abzuarbeiten.

43 Revierpolizisten versehen im Barnim ihren Dienst. Diese Anzahl ist laut Starigk für die Einwohnerzahl ausreichend. Allerdings gehen vier Beamte in nächster Zeit in den Ruhestand. Der Nachwuchs, der gleich nachrücken könnte, fehlt, auch wenn die Polizeifachschule in Oranienburg auf Hochtouren ausbildet. "Außerdem springen auch einige Schüler wieder ab, weil sie plötzlich einen Studienplatz erhalten oder merken, dass es nichts für sie ist", berichtet der Leiter der Inspektion Barnim.

Seit 14 Jahren versieht Andreas Jackat seinen Dienst in Panketal. Rasende Zeitgenossen, gestohlene Fahrräder, laut bellende Hunde auf Nachbars Grundstück und Sachbeschädigungen wie Graffiti sind die häufigsten Delikte für Anzeigen.

Die Revierpolizei ist dienstags von 14 bis 18 Uhr vor Ort im Amtshaus, Telefonnummer 03338 3610.