Die Turbo-Profis

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Sie lieben PS und das Röhren starker Motoren. Verrückt nach Benzingeruch haben sie jetzt ihr Hobby zum Beruf gemacht. Drei junge Männer gründeten eine neue Werkstatt in Angermünde. In der Halle stehen auch die ganz schnellen Wagen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588191/

Eine Leistungssteigerung von 500 auf 1200 PS? Kein Problem. Auf der Straße braucht das niemand. Aber auf der Rennpiste, auf Flugplatzbeton. Dort schlägt das Herz der Motorenkraftprotze und das der Tuning-Verrückten. Für den Umbau eines Superschnellen kommen die Eigentümer schon mal von Trier bis nach Angermünde zu Christoph und Michael Wiesener. Seit Jahren motzen die Brüder gemeinsam mit Michael Gehrike im Nebenerwerb Autos auf. Der eigene Turbo-Honda ist das beste Aushängeschild. Deutschlands schnellster soll es sein: 225 Stundenkilometer. 10,32 Sekunden für eine Viertelmeile, gemessen im Mai auf dem Flugplatz Werneuchen.

Durch eigene Schweißarbeiten, durch Umbauten aller Art, durch Motoren und Softwareoptimierung, durch Lachgasanlagen und selbst gebaute Abgaskrümmer haben sie sich einen Namen in der Szene gemacht.

Doch mit dem Hobby können die wenigsten Menschen reich werden. Deshalb soll das Wissen nun dazu nutzen, die eigenen Brötchen in der eigenen Werkstatt zu verdienen. Seit wenigen Tagen gibt es die unter dem Namen Wiesener&Gehrike im Grundmühlenweg, direkt neben dem Solarkollektorenhersteller AkoTec. "Eigentlich hatten wir die Idee schon vor zwei Jahren", erzählt Christoph Wiesener. "Aber es hat dann doch länger gedauert." Bruder Michael machte seinen Meister innerhalb eines Jahres. Dann die Suche nach einer passenden Halle. In Schwedt verteuerten sich die Angebote, je länger die Verhandlungen dauerten. Also erinnerten sie sich an die frühere Ausbildungswerkstatt in Angermünde. Volltreffer in Sachen Baugenehmigung: Hier hatten schon mal Hebebühnen gestanden.

Die Einrichtung schafften die drei Bastler in Eigenleistung. Ebenso Maschinen, Büro und vor allem die absolut hochtechnisierte Alarmanlage für alle Fälle. Danach verteilten sie Flyer in den Straßen von Angermünde. Denn die Werkstatt ist gedacht für alle Pkw-Typen und Kleintransporter. Im direkten Umfeld des großen Wohngebiets liegt es auf der Hand, dass die Kunden ihren Wagen bringen können und anschließend zu Fuß nach Hause kommen. "Noch kann ich mir keinen Lohn zahlen", sagt Christoph Wiesener. "Aber die ersten Kunden haben die neue Werkstatt schon gefunden."

Die Tuning-Gemeinde hält die Treue. Gerade bekommt wieder eine Viper etwas mehr Leistung unter die Haube. Alles gesetzlich, eingetragen und mit TÜV. Für ihren Kick mit der Geschwindigkeit bleibt den PS-Verrückten am Wochenende immer noch genügend Zeit.