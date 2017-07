Bauarbeiten an Schulen und Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Sommerferien haben noch nicht einmal begonnen, da sind in den ersten Schulen und Kitas schon die Handwerker eingezogen. Dem Landkreis Barnim und der Stadt Eberswalde ist die unterrichtsfreie und betreuungsärmere Zeit dazu willkommen, in die Zukunft zu investieren.

Der Landkreis Barnim kleckert nicht, er klotzt: Knapp vier Millionen Euro wird der Schulträger in diesem Jahr in seine Bildungsstätten stecken. Allein 3.1 Millionen Euro fließen in den Schulstandort Schwanebeck, an dem der erste Bauabschnitt fertiggestellt und der zweite begonnen werden soll. Am Paulus-Praetorius-Gymnasium in Bernau wurden für 100 000 Euro die Planungsleistungen zur Belüftung und Klimatisierung der Schallschutzfassade in Auftrag gegeben, am Gymnasium Wandlitz startet die 684 000 Euro teure Planung für den Neubau einer Zweifeldhalle. Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Eberswalde geht es um die Umbauten der Hausmeisterwohnung zum Verwaltungsgebäude der Musikschule und der Essenausgabe, die zusammen mit 50 000 Euro kalkuliert sind. Diese Zahlen hat Kreissprecher Oliver Köhler zusammengetragen.

"Auch wir bauen nicht nur Straßen und Gehwege, sondern vor allem in unseren Bildungseinrichtungen", sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. Die Barnimer Kreisstadt tätige derzeit viele Maßnahmen, um zusätzliche Kapazitäten im Kitabereich zu schaffen.

So laufen in der ehemaligen Erweiterten Oberschule "Alexander von Humboldt" an der Eisenbahnstraße 100 in Eberswalde, die nach der Wende Standort der Realschule, Hort und Notunterkunft für Flüchtlinge war, bereits Umbauarbeiten. Das Gebäude soll dafür ertüchtigt werden, Kinder aus den Horten "Sputnik" und "Haus der kleinen Forscher" aufzunehmen. "Die Stadt schafft dafür die baulichen Voraussetzungen - unter anderem durch Maler-, Fußboden- und Sanitärarbeiten", berichtet die Rathaussprecherin Nancy Kersten. Zudem würden sogenannte Brandabschnitte gebildet. "Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 274 000 Euro", sagt sie.

Im Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 13, Sitz der Kita "Haus der kleinen Forscher", werden Sanitärbereiche umgebaut, um sie der vorgesehenen Nutzungsänderung anzupassen: Statt wie bisher die Hortkinder werden sich bald die Kindergarten- und Krippenkinder dort ihre Händchen waschen, Zähne putzen sowie ihre großen und kleinen Geschäfte verrichten. Waschbecken, Spiegel und Toiletten sind also kleiner und tiefer vonnöten. Die Stadt rechnet dafür mit Umbaukosten von etwa 10 000 Euro.

In der Kita "Kinderparadies Nordend", zu finden an der Neuen Straße 13, gibt es zum einen Raumanpassungen durch maler- und fußbodenmäßige Instandsetzungen, zum anderen werden die Sanitärbereiche so umgerüstet, dass sie von Zwei- und Dreijährigen genutzt werden können. Überdies geht es darum, den Sanitärbereich des Hortes "Nordlicht" instand zu setzen, der Untermieter der Kita ist. "Weiterhin werden die Eingangsrampen an beiden Eingängen saniert", kündigt die Stadtsprecherin an. Hier belaufen sich die Kosten auf etwa 275 000 Euro.

"Wir schaffen nicht nur zusätzliche Kita-Plätze, die wir in Eberswalde dringend brauchen, wir sind auch bemüht, weitere Sanierungsmaßnahmen in den Ferien voranzutreiben", sagt die Baudezernentin Anne Fellner. So werde an der Grundschule Finow in den Sommerferien der Innenausbau des zweiten baulichen Rettungsweges beginnen. Dazu seien Wanddurchbrüche, Trockenbau- und Malerarbeiten erforderlich. Die Umsetzung der letzten Phase, der Bau der außen liegenden Fluchttreppe, erfolge in den Herbstferien, also Ende Oktober, Anfang November. "Die Gesamtkosten werden etwa 500 000 Euro umfassen", ergänzt die Stadtsprecherin.

Des Weiteren seien während der Sommerferien an der Kita "Spielhaus", Tornower Straße 62, Pflasterarbeiten und in allen Kitas und Schulen Grundreinigungen vorgesehen.