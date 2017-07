Bernauer Tafel als Retter in der Not

artikel-ansicht/dg/0/

Gäbe es die Tafel in Bernau nicht, sie wüsste nicht, wie sie über die Runden kommen sollte. Waltraud Siedel steht auf dem großflächigen Innenhof der Tafel-Ausgabestelle an der Rüdnitzer Chaussee, auf der täglich mehrere Tonnen Lebensmittel bewegt werden. Doch die 62-jährige Frau kauft nicht nur ihre Lebensmittel hier zum kleinen Preis ein, sie packt auch selbst mit an. Brokkoli, Zucchini oder Salat, die sie aus den grünen Kisten holt, könnte sie sich mit ihrem monatlichen Budget von 600 Euro im Supermarkt selbst jedoch nicht leisten.

Arbeitssuchend ist die Frau mit dem leicht gelockten grau-weißen Haar seitdem sie vor zwölf Jahren ihren Job als Köchin in einer Großküche verloren hat. "Menschen mit meiner Ausbildung wurden zwar gesucht, aber nur welche, die à la carte kochen können", fügt sie hinzu. Wegen ihres Alters weigerte sich die Arbeitsagentur hingegen, ihr eine entsprechende Weiterbildung zu finanzieren.

Norbert Weich hat Waltraud Siedel, die sich seit einem Jahr auch ehrenamtlich für die Tafel engagiert, als "sehr taffe Frau" kennengelernt. Dem Vorsitzenden der gemeinnützigen Tafelorganisation ist es sehr wichtig, das zu erwähnen. Denn auch, wenn sich viele Menschen in einer persönlich schwierigen Situation zurückziehen würden oder einige ihr Konsumverhalten einfach nicht im Griff hätten, treffe er in der Regel auf einen ganz anderen Schlag von Menschen. "Es sind immer häufiger Ältere, die fleißig sind und unbedingt arbeiten möchten", sagt er. Sie seien nicht gefrustet oder wütend, sondern schlicht und einfach enttäuscht.

Die Unterlagen des Vorsitzenden verdeutlichen, dass täglich allein 40 Familien die beiden Ausgabestellen in Bernau aufsuchen. Warum mit den insgesamt sieben Standorten der Tafel im Barnim sowie einer Ausgabestelle in Bad Freienwalde immer noch nicht alle Bedürftigen erreicht werden, liegt laut Weich auch an den Anfahrtkosten. "Wenn sie noch das Bus-ticket bezahlen müssen, dann lohnt sich für viele Menschen die Fahrt zur Tafel nicht", meint der Vorsitzende. Um eine dieser Versorgungslücken zu schließen, wird heute um 15 Uhr eine zusätzliche Ausgabestelle in Süd, Sonnenallee 2, eröffnet.

Doch nicht ausschließlich um die Versorgung mit Lebensmitteln geht es den Betroffenen. "Sie kommen auch, um zu plaudern", erzählt Malina Jankow. Gleich neben dem Innenhof versorgt die 54-jährige Mitarbeiterin die Gäste des Tafel-Cafés mit einer warmen Mahlzeit. Wählen dürfen sie an diesem Tag zwischen Grillfleisch und Fischsuppe. Das Gefühl, materiell nicht viel zu haben, ist Malina Jankow, die seit neun Jahren für die Hilfsorganisationen arbeitet, selbst nicht unbekannt. Mit 28 Jahren kam sie aus Bulgarien nach Deutschland. Jetzt selbst helfen zu können und die Dankbarkeit der Menschen zu spüren - das hinterläßt auch bei ihr ein gutes Gefühl.

Dankbar zeigen sich die Kunden der Tafel schon für scheinbar Banales. Dazu gehört laut Norbert Weich etwa, dass sich die Betroffenen im hiesigen Café wenigstens wieder etwas Fleisch leisten könnten. Aufgrund steigender Lebenshaltungskosten sei das für viele nämlich keine Selbstverständlichkeit mehr, weiß er.

Vor kurzem bekam Waltraud Siedel eine Mitteilung, in der man sie über eine Erhöhung der Miete in Kenntnis setzte. Sie sollte an den Mietspiegel angepasst werden, lautete die Begründung. Die 62-Jährige hingegen fragte sich, wie aussagekräftig dieser Mietspiegel überhaupt sein könne. Vor allem, wenn sie mit ihrem Sohn zusammenleben muss, um sich die Miete überhaupt leisten zu können.

Ihren Kindern und Enkeln will Waltraud Siedel dennoch mit auf den Weg geben, dass im Leben nicht nur Materielles von Bedeutung ist. Ihrer Enkelin hat sie aus diesem Grund kürzlich ein Praktikum bei der Tafel vermittelt.