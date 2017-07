Tage des ersten Aldi sind gezählt

artikel-ansicht/dg/0/

Das Einkaufszentrum an der Luxemburgstraße beherbergte den ersten Aldi-Markt in Schwedt, später Penny. Heute stehen mehr als die Hälfte der Flächen leer.

Das Zentrum, um das es geht hatte nie einen richtigen Namen wie Nord-Center, Uckermark-Passagen oder Oder-Center. Die Schwedter nannten es zweckmäßigerweise einfach Aldi, denn diesen Discounter beherbergte das Geschäftshaus seit der Eröffnung kurz nach der Wende. Es war das erste Bauprojekt eines privaten Investors in Schwedt, dem die Stadt dafür Land verkaufte.

Das ist mehr als 25 Jahre her. Aldi hat inzwischen am Oder-Center neu gebaut, ist dorthin umgezogen und hat bereits angekündigt, nach zehn Jahren dort auch schon wieder abzureißen und nebenan neu zu bauen, um sich erneut zu vergrößern.

Auch Aldi-Nachfolger Penny ist inzwischen wieder aus dem Center ohne Namen ausgezogen. Seither steht mehr als die Hälfte der Gewebeflächen in dem Objekt leer. Eine Christengemeinde ist noch Mieter und betreibt in freien Räumen einen Freizeittreff für Flüchtlinge. Eine Pysiotherapie und eine Ergotherapie haben Praxen eingerichtet, im Erdgeschoss ist die Zoohandlung Ring aus Flemsdorf einer der letzten Mieter. Die beiden vorgelagerten Verkaufspavillons stehen ebenfalls leer. Den besten Zulauf hat ein Imbisswagen auf dem Parkplatz. Der "beste Döner in SDT", wie es die Werbung auf Mustafas Döner-Imbisswagen verspricht, belebt wenigstens das Umfeld des Centers.

Der Inhaber der Immobilie, die Gesellschaft FCR Immobilien München, hat eingeräumt, dass es immer schwerer wird, Mieter zu finden. Vor allem die Größe des Marktes von rund 800 Quadratmetern ist den Handelsketten deutlich zu klein.

"Der Standort ist heute nicht mehr adäquat für eine ansprechende Versorgung der Mieter im Umfeld", sagt Tomislav Hrbud, Leiter der Vermietungs-Transaktionen von FCR. "Wir sind dabei, gemeinsam mit einem Partner eine neue Lösung zu planen. Wir hoffen, dass wir im Herbst eine Lösung vorstellen können."

Tatsächlich gibt es Nachfrage von Handelsketten nach neuen Standorten in Schwedt. "Rewe, Edeka oder Lidl haben schon Interesse, neue Plätze in Schwedt zu finden. Unter anderem gab es Nachfragen, ob der Parkplatz vor dem Center bebaubar ist. Aber die Stadt wollte keinem Neubau zustimmen und daneben eine Ruine stehen haben. Deshalb haben wir die Marktbetreiber gebeten, sich an den Investor des Centers zu wenden und eine gemeinsame Lösung zu finden", erläutert Stadtplaner Frank Hein.

Laut Beschluss der Schwedter Stadtverordneten ist es jetzt möglich, einen neuen großflächigen Einzelhandelsbetrieb auf dem Areal zu planen. Das kann entweder durch den Abriss des vorhandenen Gebäudekomplexes und Ersatz durch einen Neubau erfolgen, oder aber durch Um- und Ausbau des vorhandenen Gebäudes.