Mit gefälschtem "Picasso" vor Gericht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 60-jähriger Galerist, der eine angeblich von Pablo Picasso überarbeitete alt-afrikanische Holzmaske für 49 000 Euro an einen Privatsammler verkauft haben soll, kommt am Mittwoch wegen Betrugs vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Dem Angeklagten soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft bei dem Schwindel Anfang 2011 bewusst gewesen, dass Picasso (1881-1973) nichts mit der Maske zu tun hatte. Der Galerist habe gemeinsam mit zwei Mittätern gehandelt. Zum Tatplan habe auch eine gefälschte Expertise gehört, die dem Käufer der Maske vorgelegt worden sei. In einem ersten Prozess um die Fälschung vor drei Jahren hatte ein 52-jähriger Beschuldigter gestanden. Er erhielt 15 Monate Haft auf Bewährung.