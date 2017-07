Ausstellung verlängert

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die laufende Ausstellung in der Galerie Kunst am Bahnhof Bad Saarow wird verlängert. Statt wie zunächst geplant bis diesen Sonntag sind die Werke von Robert Kilian (Malerei) und Marika Voß (Skulpturen) noch bis Sonntag, 23. Juli, zu sehen. Die Vorsitzende des Kunst-am-Bahnhof-Vereins, Margret Löwi, begründet das mit dem regen Interesse an der Schau. "Wir hatten bislang bereits etwa 90 Besucher", sagt sie. Geöffnet ist die Galerie mittwochs, freitags, sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr.