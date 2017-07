"Wildschweine" lassen die Sau raus

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Sie waren der erste American-Football-Club in Brandenburg, und längst sind die Erkner Razorbacks zu einem sportlichen Aushängeschild ihrer Heimatstadt Erkner geworden. Diesen Sonnabend nun feiert der Verein seinen 25. Geburtstag - und will es dabei den ganzen Tag über im Sportzentrum Erkner richtig krachen lassen.

In großer Gruppe vorwärts stürmend - so sehen sich die Erkner Razorbacks

Es waren um die 30 Jugendliche, die damals, nach der Wende, sich für die unbekannte amerikanische Sportart interessierten, erinnert sich Alexander Schütz, der heutige Geschäftsführer des Vereins. Da war er selbst noch nicht mit dabei. Heute hat der Verein fast 200 Mitglieder und ist schon länger nicht nur im American Football aktiv. Weil in den USA tanzende weibliche Begleitung zu jedem Club gehört, haben die Razorbacks (wörtlich: Wildschweine) eine Cheerleader-Abteilung gegründet, die mit ihrem Namen "Black Babes" inzwischen gut bekannt ist. Seit fünf Jahren veranstaltet der Verein im Herbst jetzt auch das Tanzspektakel in der Stadthalle, zu dem zahlreiche Jugendtanzgruppen aus Brandenburg und Berlin nach Erkner kommen. Eine feste Bank ist der Club als Teilnehmer beim Heimatfest-Umzug. Michael Ehrenteit, der Vorsitzende, hebt auch die Beteiligung des Clubs an dem Projekt "Schule ohne Rassismus" hervor.

Am Sonnabend beginnt um 11 Uhr ein Spiel der A-Jugend gegen die Tollense Sharks aus Neubrandenburg und um 15 Uhr ein Männerspiel - gegen die Mountain Tigers aus Wernigerode -, wobei es jeweils vorweg und in der Halbzeit Showeinlagen gibt. Die eigentliche Jubiläumsfeier beginnt um 19 Uhr mit einem Auftritt der "Black Babes", dann gibt es einige Reden, Ehrungen und Auszeichnungen. Um 19.30 Uhr gibt es die erste Runde Live-Musik mit der Band "Ageless". Ihr Auftritt wird immer wieder durchsetzt von Cheerleader-Einlagen.Um 22.30 Uhr folgt eine Feuershow neben der Bühne im Erich-Ring-Stadion, später ein Feuerwerk im Strandbad, direkt hinter dem Tennisplatz. Um Mitternacht soll die Party enden.