Auf schnellen und unbürokratischen Weg konnten Betroffene, ihre durch die Feuchtigkeit unbrauchbaren Möbel, Kartons und anderen Einrichtungsgegenstände ausräumen und abholen lassen. Jetzt wurde die Aktion beendet.

Die Sperrmüll-Hilfe der AWU, die am Dienstag wurde auslief, "ist sehr gut angenommen worden", sagte AWU-Mitarbeiterin Katharina Latzel am Dienstag. 700 bis 800 Fuhren seien in den vergangenen eineinhalb Wochen zusammengekommen, so Katharina Wetzel. "Wir haben auch sonnabends abgefahren. Für die Mitarbeiter war das eine echte Herausforderung."

Die Nachfrage nach einer Sperrmüllabfuhr war nach dem Unwetter immens. Die AWU hatte eine kurzfristige Abholung der durchweichten Dinge ermöglicht. Extrakosten für die Betroffenen entstanden nicht. Ausnahmsweise konnten Termine auch am Telefon vereinbart werden, die dann nach ein bis drei Tagen auch umgesetzt wurden. Sonst können Sperrmülltermine mittels Sperrmüllkarte oder übers Internet gebucht werden. Das dauert dann in der Regel zwei bis drei Wochen.

Ob die unbürokratische Sperrmüll-Aktion des Veltener Abfallentsorgers bei Bedarf vielleicht noch weitergeht, konnte Katharina Latzel nicht sagen.