artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) (geh) Auch außerhalb der närrischen Jahreszeit feiern die Narren des KCH gerne. Das Sommerfest im Havelnarren Hauptquartier hat sich mittlerweile zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Auf dem Gelände der ehemaligen Rolandkaserne sorgte ein buntes und abwechslungsreiches Programm bei den zahlreichen Gästen für beste Stimmung. "Das heißt, natürlich für die Vereinsmitglieder noch mehr Arbeit, die aber Freude macht. Dass so viele gekommen sind, zeigt die Wertschätzung unseres Engagements. Auch begeistert sich der eine oder andere für den Karneval und wird Vereinsmitglied", erklärte der ehemalige Präsident Harald Bergmann. Die Zahl der Mitglieder sei in jüngerer Vergangenheit auf 175 angewachsen- Tendenz steigend. Eine Erfolgsgeschichte seit die allererste Karnevalssitzung am 9. Januar 1932 in den Adler-Terrassen am Marienberg. Denn Fasching oder Karneval ist mehr als Pappnase und Helau. Der KCH steht heute für erstklassige Unterhaltung bei traditionellem Sitzungskarneval, modernen Showveranstaltungen und bei Firmenfeiern oder Stadtteilfeste. Über 3000 Zuschauer besuchen im Schnitt mindestens 10 Veranstaltungen der Havelnarren pro Saison. Deshalb heißt es bei den Havelnarren "nach der Saison ist vor der Saison". Die Vorbereitungen laufen natürlich schon. Das Motto steht noch nicht ganz fest, wir feilen noch ein wenig daran. ", so der KCH-Vize Matthias Pichelbauer. Der Verein freut sich auch in Zukunft über alle, die tanzbegeistert sind, die Spaß an Geselligkeit haben und gerne das Bühnenleben vor und hinter den Kulissen kennenlernen möchten. Wie man Karneval macht, kann man dann am 28.10 im Paulikloster erleben. Dort startet die neue Kampagne mit dem 20. Prinzenball.