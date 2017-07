Schwerer Unfall nach Herzinfarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Vermutlichwegen eines Herzinfarktes hat ein 82-jähriger Autofahrer am Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren. Gegen 18.30 Uhr war er auf auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs, als Zeugen beobachteten, wie das Auto plötzlich ruckartig beschleunigte, nach rechts von der Fahrbahn abkam, über einen Grünstreifen fuhr und schließlich gegen einen niedrig gelegenen Balkon in der Stauffenberg-Straße krachte. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs mitteilte, fanden Ersthelfer den Mann bewusstlos in seinem Auto. Rettungskräfte reanimierten ihn, doch im Krankenhaus wurde der Tod festgestellt. Ärzte gehen von einem Herzinfarkt aus.