Mit Tango und Klavier gegen den Stress

Glienicke . Die 23-jährige Laura kommt aus Glienicke/Nordbahn und studiert Rechtswissenschaften an der Humboldt-Uni. Als Ausgleich für den Studienstress tanzt sie gern - vor allem Tango - und spielt Klavier. Sie treibt viel Sport in freier Natur, wie Wandern und Radfahren. Zudem kocht sie gern kreative Gerichte, veranstaltet Spieleabende mit Freunden und liebt nach einem Jahr als Au-Pair in Paris die französische Lebensart. Neben der Uni arbeitet sie als Mentor für internationale Studierende und als Hostess in Berlin. Sie schlägt sich aber auch gern Berliner Nächte um die Ohren oder geht zu Konzerten und in Ausstellungen. Gleichzeitig genießt sie die klare Glienicker "Landluft" und Ruhe.