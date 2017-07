Für Kotzen vorerst nichts Neues

artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen/Kotzen (MOZ) Mit sechs Kameraden rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Kotzen am Dienstagabend zur öffentlichen Amtsausschusssitzung aus. Es ging nach Nennhausen. Dort wollten Ortswehrführer Robert Fechner und seine Feuerwehrleute dem lauschen, was Amtsdirektorin Ilka Lenke als möglichen Lösungsansatz für das Kotzener Problem mit dem Gerätehaus vorzutragen hatte. Diese Absicht hatte sie in der vorigen Woche angekündigt. BRAWO berichtete.

Zunächst überbrachte Lenke eine gute Botschaft. Durch Versteigerung der Präsente, aus Spenden und dem Kuchenverkauf zum Amtsjubiläum, das kürzlich in Stechow gefeiert wurde, kamen 2.023,22 Euro zusammen. Die soll jetzt die Jugendfeuerwehr des Amtes erhalten. Damit könnten Brandsimulationsgeräte und Übungsfeuerlöscher angeschafft werden. Eine genaue Absprache zum Einsatz der Mittel soll es noch geben. Amtsbrandmeister Holger Püschel dankte recht herzlich.

Aber wie geht es nun in Kotzen weiter? Ein Thema, das auch Püschel bewegt, der schon 2016 angemahnt hatte, dass die Zeit dränge und eine Lösung in Sachen Kotzener Gerätehaus wichtig sei. Die Amtsdirektorin hatte nun gleich vier Lösungsansätze parat. Zwei entpuppten sich als bereits erledigt. Demnach war der erste Lösungsansatz der, dass man nach einem geeigneten Objekt zur Miete in Kotzen oder Rhinsmühlen suchte. Dies wurde nach erfolgloser Suche zu den Akten gelegt. Auch der zweite Ansatz, ein geeignetes Gebäude in Kotzen oder Rhinsmühlen zu kaufen, brachte keine Lösung.

Bleiben noch zwei Optionen. Die eine wäre eine Förderung durch das Land Brandenburg. Im Jahr 2016 wurde ein Programm zur Förderung des Aufbaus und des Erhalts der Feuerwehrinfrastruktur sowie der Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren aufgelegt. Gefördert werden der Neubau, die Erweiterung, der Ausbau und der Umbau von Feuerwehrhäusern sowie der Umbau von Objekten zu Feuerwehrhäusern. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist die Bewilligungsbehörde und prüft auch den Verwendungsnachweis. Bis ins Jahr 2019 sollen so 15 Millionen Euro Fördergelder bereit gestellt werden. Auch im Nennhausener Fall der Fälle würde die Förderung bis zu 60 Prozent der Investitionssumme betragen, wie aus Angaben auf www.ilb.de hervor geht. Mindestens 40 Prozent müsste das Amt als Eigenanteil beisteuern.

Der dritte Lösungsansatz sei in Gesprächen mit dem Landkreis erarbeitet worden, wie es hieß. Der Landkreis schlägt demnach vor, dass sich das Amt einen privaten Investor sucht, der ein Feuerwehrhaus baut und in das sich das Amt einmieten kann. Mit diesem Konzept habe der Landkreis beim Bau von zwei Rettungswachen gute Erfahrungen gemacht, berichtete Ilka Lenke.

Ein geeignetes Grundstück für einen Feuerwehrneubau in Kotzen wäre schon vorhanden. Fehlt nur noch ein Investor oder ein positiver Förderbescheid. Ein vorheriger Antrag bräuchte seine Zeit, und es sei lange nicht sicher, ob er denn auch bewilligt wird. Ein Antrag müsste erst gestellt werden.

Es folgten Fragen der Amtsausschussmitglieder, die es nun genauer wissen wollten: Was kostet so ein Neubau? Wie hoch sind die monatlichen Belastungen bei einem Mietkauf. Wie sehen die Förderrichtlinien genau aus. Ist noch genug Geld im Fördertopf des Landes vorhanden? Doch Zahlen und weiter führende Informationen hatte die Amtsdirektorin nicht parat. Deshalb wollte sich der Amtsausschuss nicht festlegen. Der Vorsitzende, Michael Spieck, schlug daher vor, erst einmal alle Informationen und Zahlen zu sammeln. Was die Zustimmung der anderen Ausschussmitglieder fand.

Indes zeigten sich die sechs Kotzener Feuerwehrleute, die auf eine vielversprechende Aussage zur Lösung ihres Problems gehofft hatten, etwas enttäuscht. "So, jetzt sind wir da, wo wir schon seit über vier Jahren gewesen sind. Kein Stück weiter", erklärt einer aus der Gruppe nach der Sitzung. "Für uns ist es wichtig, was passiert mit uns nach dem 31. Dezember 2017."

Da endet der Mietvertrag des Amts mit dem Besitzer der Immobilie, die die Feuerwehr in Kotzen nutzt, und die so gar nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Nicht nur in Kreisen der Feuerwehren wurde es insbesondere dadurch bekannt, dass es durchs Dach regnete. Ein Video macht(e) via Facebook die Runde. Dieser Mangel sei aber bereits behoben. Es liege zudem eine mündliche Zusage des Vermieters zur Weitervermietung vor, wie Amtsdirektorin Ilka Lenke in der Vorwoche gegenüber BRAWO meinte. Am Dienstag versprach sie, ein erneutes Gespräch mit dem Besitzer zu suchen, um einen erneuten Vertrag abzuschließen.

Nach dem öffentlichen Teil der Sitzung erklärte Ortswehrführer Robert Fechner: "Drei Mal wurde der Vertrag jetzt schon in den letzten Jahren um jeweils zwei Jahre verlängert". Nichts Neues also für Kotzen. "Wir sind eine sehr intakte Feuerwehr. Wir sind 25 aktive Kameraden und 18 Kinder. Ein Kind kommt sogar aus Kriele, ein anderes aus Landin. Unsere Feuerwehr ist 112 Jahre, und wir wollen auch noch die 120 und mehr feiern." Ein anderer Kamerad meinte: "Immer wieder nur Versprechungen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt".