Staatsarchitekt der DDR wird 85 Jahre alt

Zehlendorf (OGA) Das Wort Stararchitekt gab es in der DDR nicht. Manfred Prasser würde sich auch nie selbst so bezeichnen. Doch der heute in Zehlendorf in einem selbstentworfenen Holzhaus lebende gebürtige Chemnitzer war einer der wichtigsten und einflussreichsten Architekten der DDR.Er sorgte für Glanz und Staunen im Arbeiter- und Bauernstaat. Heute wird Manfred Prasser 85 Jahre alt.

Das asymmetrische Haus mit verglastem Mittelbau steht an der Schmachtenhagener Chaussee. Der Name des Bewohners ist handschriftlich auf den schwarzen Briefkasten geschrieben. Dieses Haus im Grünen steht nicht nur räumlich weit entfernt vom klassizistischen Glanz des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. Das frühere Schauspielhaus zählt als Prunkstück des Klassizismus zwar zu den Hauptwerken Karl Friedrich Schinkels (den Wiederaufbau nach einem Brand hatte der Erbauer des Brandenburger Tores Carl Gotthard Langhans zu verantworten). Doch darf das heutige Publikum Manfred Prasser dankbar sein, dass klassizistischer Glanz auch im Innern bis hin zur Bestuhlung bis 1984 wiederhergestellt wurde. Der späte Wiederaufbau des kriegszerstörten Architekturjuwels hatte zunächst einen modernen Innenraum vorgesehen. Prasser setzte sich mit seinem Plan einer historisierenden Innenarchitektur durch. "Außen Schinkel, Innen Prasser", sagte er selbst.

Auch rund um den Gendarmenmarkt, der als einer der schönsten Plätze Deutschlands gilt, tragen Fassaden Prassers Handschrift. Mehrere Plattenbauten wurden mit historisierendem Betonschmuck veredelt. Prasser bezeichnete die Platte als "leistungsfähiges Bausystem", dem er die Monotonie nahm.

Stets war der selbstbewusste und streitbare Architekt von hohen Ansprüchen getrieben, die er auch von seinem Staat erwartete. "Wenn wir es nicht fertigbringen, etwas Eigenes, Unverwechselbares zu machen, das man nur hier findet und bei dem wir keine Angst vor der Courage haben, etwas Neues zu wagen, das eigentlich das Alte ist, kurz: wenn wir uns dem Zeitgeschmack anbiedern, dann, verehrter Herr Minister, könnt ihr eure DDR selber bauen, ohne mich!" Prasser erzählte gern von seiner selbstbewusst-mutigen Rede, die er in den 1980er-Jahren in Anwesenheit des DDR-Kulturministers Hans-Joachim Hoffmann hielt. Der habe darauf geantwortet: "Du hast mich überzeugt, wir machen das."

Prasser muss sich schnell daran gewöhnt haben, dass er sich durchsetzen kann. So entwarf er den großen Saal im Palast der Republik als sechseckigen Raum mit klappbaren Tribünen. Die Welt sollte über diese technische und architektonische Sensation staunen. Beim neuen Friedrichstadtpalast war der Anspruch nicht geringer. "Ich baue keinen billigen Larifari-Schuppen, von dem die Leute sagen: Guckt mal, das ist die kleinkarierte DDR", sagte Prasser später. Oft erzählte er die Geschichte von seiner Delegation, die nach Paris reisen und Revuetheater besichtigen durfte. Im Folies Bergère staunten die sozialistischen Planer über das Wasserbecken im Bühnenboden. Ausgerechnet der kräftig gebaute Prasser wurde dort zum Can Can auf die Bühne geholt. Er ertanzte den ersten Preis: eine Drei-Liter-Flache Cognac, die von der Delegation gleich geleert wurde, um sie nicht verzollen zu müssen.

Manfred Prasser kann viele solcher Anekdoten erzählen. Am spannendsten sind aus heutiger Sicht die Begegnungen mit den DDR-Oberen. Der Liebe zur deutlichen Sprache ist der Architekt dabei treu geblieben.

Den Abriss des Palasts der Republik, "diese kulturhistorische Sensation", hat Prasser mit der Sprengung des Berliner Stadtschlosses gleichgesetzt. "Das neue Deutschland hat hier genauso politisch aggressiv auf die Vergangenheit reagiert wie die DDR-Machthaber damals", sagte Prasser vor zwei Jahren in einem Interview mit der "Zeit". Die Deutschen würden ihren Hass in der Beseitigung symbolischer Bauwerke ausleben. Den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zählt er nicht zu diesen "Hassern". Der sei ihm sympathisch gewesen, den habe er auch gewählt. Den Nachbau des Berliner Stadtschlosses lehnt Prasser entschieden ab: "Ich habe nichts gegen Architekten, die etwas Neues bauen wollen. Aber man kann keine Potemkinsche Fassade errichten und dahinter ein Stahlbeton-Skelett. Ein solches Schloss ist gesellschaftspolitisch und historisch, Entschuldigung, Scheiße. Wenn historisch, dann richtig."

Mit der Schließung seines Berliner Büros baute sich Prasser in den 1990er-Jahren einen eigenen Palast - ein Haus im Grünen aus einer Hülle aus Holz und Glas, die sich um einen riesigen Raum legt. In Zehlendorf mischte sich Prasser gerne ins Dorfleben ein, wollte Bordsteine an Straßen abbauen oder dem Postsportverein ein Stadion bauen. "Das hätte anderthalb Millionen Euro gekostet und war für die öffentliche Hand nicht machbar", sagt Ortsvorsteher Holger Mücke. Für Oranienburg entwarf Prasser einen Plan, der das Schloss wieder zum Wasserschloss machte. Der Verkehr wäre über Havelstraße und Louise-Henriette-Steg geflossen. "Wir hatten damals gerade alle Genehmigungen und die Förderung für die Neuplanung des Schlossplatzes und die Verschwenkung der Brücke erhalten", erinnert sich Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke.

Prasser hatte sich nie um solche Kleinigkeiten wie Genehmigungen kümmern müssen. Als einer der wichtigsten Architekten der DDR war er es gewohnt, seine Ideen zu verwirklichen. In Zehlendorf gelang das nur bei der Planung des eigenwilligen Wohnhauses, in dem Prasser weiterhin gerne zeichnet. Zuletzt war der Architekt nicht mehr gut zu Fuß. Seinen heutigen 85. Geburtstag verbringt Manfred Prasser im Krankenhaus. Wir wünschen ihm alles Gute!