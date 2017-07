artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck/Zühlsdorf (OGA) Er hat so gut ausgesehen, an diesem 11. Juli 2016, fand Marion. Da hat sie ihn einfach nach seiner Telefonnummer gefragt. Ein Jahr später sieht Andreas Jäckel in der eleganten dunklen Weste wieder gut aus. Bei der Rede des Bürgermeisters wischt er sich ein paar Mal über die Augen. Dann sagen Andreas Jäckel und Marion Sohdi Ja zueinander.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588259/

Jede Eheschließung ist anders, aber diese ist darüber hinaus noch einmal etwas Besonderes. Es ist kein ganz junges Paar, das sich, umringt von vielen Familienmitgliedern und Freunden, im Mühlenbecker Rathaus einfindet. Und es ist eines, dass nicht auf ein langes gemeinsames Leben hoffen kann. Denn Andreas Jäckel ist unheilbar an Krebs erkrankt. So sind es nicht nur Tränen der Rührung, die bei fast allen Anwesenden fließen. Darunter mischt sich sicher auch manch trauriger Gedanke. Doch die Freude über das schöne Paar überwiegt auf jeden Fall. Als sie endlich beide "Ja" sagen, klingt es danach, dass sie etwas ganz Wichtiges geschafft haben.

Standesbeamtin Manuela Müller hat auf Wunsch von Andreas Jäckel, der in Zühlsdorf aufgewachsen ist, ausnahmsweise einen Teil ihrer Aufgaben an Filippo Smaldino-Stattaus, den Bürgermeister des Mühlenbecker Landes, delegiert: Er hält eine bewegende, aber auch fröhliche Rede. Smaldino-Stattaus erinnert sich dabei auch daran, dass Andreas Jäckel ihm half, als er selbst vor einigen Jahren an Krebs erkrankt war. "Andreas ist immer für andere da, wenn man ihn braucht", sagt Smaldino-Stattaus. So war es auch an jenem Tag, an dem der Fernfahrer Marion Sodhi kennenlernte. Er saß mit einer älteren Dame, die er ehrenamtlich betreute, im Wartezimmer einer Berliner Klinik, in dem sie ebenfalls wartete. Seine schönen blauen Augen und seine besonnene, ruhige Art zogen sie an.

Die Feier ist anstrengend, aber die Freude steht Andreas Jäckel ins Gesicht geschrieben. Alle sind gekommen, die er erwartet hat. "Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte", sagt der 58-Jährige. "Wir sind so glücklich." Immer wieder umarmt und küsst er seine Marion, selig lächeln sie sich an. Die 52-jährige Berlinerin hat ihre vier Kinder mitgebracht, ihre Tochter Sheela ist Trauzeugin. Andreas Jäckel sitzt seine Schwester Yvonne Zanow beim Ja-Wort zur Seite. Der dreifache Vater ist schon dreifacher Großvater und sogar Ur-Großvater, und auch seine ehemalige Lebensgefährtin ist mit ihren beiden Töchtern zur Hochzeit angereist.

Vor zwei Wochen ist er ins Oranienburger Hospiz umgezogen, auch ein Schritt, aber er bereut ihn nicht. "Wir sind schon wie eine große Familie", sagt er. Er selbst begleitet dort eine ältere Dame beim Sterben, hofft, dass sie loslassen kann. So wie er selbst es können möchte, wenn es so weit ist. "Ich will nicht klammern", sagt er - auch wenn das augenblicklich paradox klingt, wo er sich doch gerade noch einmal fürs Leben gebunden hat. "Wir leben jede Minute, als wär's ein ganzes Jahr", sagt er über sich und seine Frau. "Seit ich mit mir selber im Reinen bin, lebe ich ganz leicht. Ganz bewusst und gemeinsam. Da tritt alles in den Hintergrund. Das Wichtigste ist, dass wir uns noch kennengelernt haben." Das sieht er als einen positiven Aspekt seiner Krebserkrankung an. "Wenn ich selber nicht krank gewesen wäre und nicht eine Frau betreut hätte, dann hätten ich meine Frau nicht getroffen." Andreas Jäckel ist glücklich, dass Marion nun seinen Namen trägt.

Mit der SG Zühlsdorf wird auf dem Sportplatz weitergefeiert. Schon als Fünfjähriger hat er dort Fußball gespielt, und die SG ist sein Heimatverein bis heute. "Es sollte an sich eine kleine Hochzeit werden", erzählt Andreas Jäckel. "Dann ist es ausgeufert." Aber das ist alles gut so.