Durchwachsene Halbzeitbilanz bei Bora - «Alles transparent»

Eymet (dpa) Der Einstand als neues WorldTour-Team bei der Tour de France war für Bora-hansgrohe äußerst vielversprechend. Großer Jubel zum Heimspiel-Auftakt in Düsseldorf, eindrucksvoller Etappensieg durch Peter Sagan am dritten Tag in Longwy. Doch dann ging's rapide bergab - nicht nur sportlich.