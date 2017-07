artikel-ansicht/dg/0/

Manchester (dpa) US-Sängerin Ariana Grande wird Ehrenbürgerin der Stadt Manchester. Grande «spendete Tausenden Trost und sammelte Millionen mit ihrem One Love Manchester Benefiz-Konzert», sagte Ratschef Richard Leese nach der Abstimmung. An der Versammlung im Rathaus der nordenglischen Stadt nahmen auch Angehörige der Opfer des Terroranschlags vom 22. Mai teil. Ein Selbstmordattentäter hatte sich nach dem Konzert der Sängerin in die Luft gesprengt. Dabei hatte er 22 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.