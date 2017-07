40-Jähriger flippt aus

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Ein 40-jähriger hat am Dienstagabend in Nauen die Polizei in Atem gehalten. Warum? Nachdem besorgte Anwohner die Beamten informiert hatten, weil aus der Wohnung des stark alkoholisierten Mannes Geschrei und Gepolter aufgrund von Streitigkeiten zu hören war, leistete er extremen Widerstand.