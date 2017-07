Land und Bund investieren in Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg will mit Millioneninvestitionen die Kinderbetreuung verbessern. Das Land stelle nächstes und übernächstes Jahr zusammen 20 Millionen Euro zur Verfügung, der Bund zahle von 2017 bis 2020 rund 32 Millionen Euro im Rahmen einen bundesweiten Programms, wie Jugendstaatssekretär Thomas Drescher am Mittwoch in Potsdam erläuterte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588279/

Kita in Frankfurt (Oder)

Kita in Frankfurt (Oder) © Michael Benk

Weitere fünf Millionen Euro pro Jahr fließen 2018 und 2019 in die Förderung von rund 100 "Kiez-Kitas". Jeweils vier bis acht Kitas sollen dafür von den Jugendämtern in den Kreisen und kreisfreien Städten ausgewählt werden. Die genauen Kriterien will die Regierung dabei den Kommunen überlassen. Mit dem Geld soll jeweils bis zu eine Vollzeitstelle zusätzlich geschaffen werden. Das können zusätzliche Erzieher, aber auch Sozialpädagogen oder Elternbegleiter sein.

Mit dem Bundesprogramm sollen neue Kita-Plätze geschaffen und die Ausstattung verbessert werden. Träger der Kitas können das Geld bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg bis Ende März 2018 beantragen. Das Landesprogramm konzentriert sich auf die Modernisierung zum Beispiel von Toiletten oder auf schalldämpfende Maßnahmen in Gruppenräumen. Die Förderung beträgt normalerweise maximal 60 Prozent der Kosten und muss bis Anfang Dezember beantragt werden. In Brandenburg sind derzeit rund 170 000 Kinder in Kitas und Horten.

Am Vortag hatte die SPD-Fraktion bereits mitgeteilt, dass von Herbst 2018 an das letzte Kitajahr für die Eltern beitragsfrei sein soll. Im Haushalt waren für die Entlastung der Eltern bereits bis zu 15 Millionen Euro im Jahr eingeplant. Laut Drescher muss noch berechnet werden, ob das Geld dazu ausreicht oder aufgestockt werden muss. Die Linkspartei stützt das Vorgehen. Die CDU hatte dagegen gefordert, zunächst die Zahl der Erzieher pro Kind auf den Bundesdurchschnitt anzuheben und erst dann über eine Entlastung für die Eltern zu reden.