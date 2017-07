artikel-ansicht/dg/0/

Das Landgericht Ravensburg verurteilte ihn am Mittwoch zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten Haft. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann Materialien gekauft hatte, mithilfe derer in Kopenhagen mehrere Bomben gezündet werden sollten. Das Gericht ging bei dem Urteil noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die auf fünf Jahre plädiert hatte.

Der junge Mann habe sich nach seiner Einreise als Flüchtling im Sommer 2015 in Deutschland massiv radikalisiert und intensiv mit dem Gedankengut der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beschäftigt, sagte der Vorsitzende Richter. Während der Vorbereitung sei eine Vielzahl an Opfern ins Auge gefasst worden. Der 21-Jährige hatte vor Gericht zwar Hilfe bei den Vorbereitungen zugegeben - beim Anschlag selbst wollte er nach eigener Aussage aber nicht mitmachen.

Die Verteidigung hatte sich am Tag zuvor ebenfalls für eine Jugendstrafe ausgesprochen, allerdings mit einem Strafmaß von unter fünf Jahren. Der Anwalt des 21-Jährigen sagte am Mittwoch, sein Mandant werde dennoch nicht in Berufung gehen: "Er will keine Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen." (Az: 2 KLs 242 Js 113634/16 jug).