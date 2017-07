artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (pilz) Die Vorbereitungen auf die Aktion 48-Stunden-Oberhavel laufen hinter den Kulissen auf Hochtouren. Dabei sein werden am 26. und 27. August unter anderem die Zehdenickerin Anke Treichel, die sich auch künstlerisch betätigt und die Gastgeberin der Villa Veda in der Havelstadt, Beate Schneider. An beiden Tagen machen beide mit der Kultur des Ayurveda vertraut - in Theorie und Praxis. Treichel stellt zudem eigene Kreationen aus.