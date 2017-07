Meseberg: "Grenzwerte bei Trinkwasser eingehalten"

artikel-ansicht/dg/0/

Meseberg (pilz) Der Trink- und Abwasserverband (TAV) Lindow-Gransee hat kürzliche Kritik der Bündnisgrünen des Landes an der Qualität des Trinkwassers auch für den Granseer Ortsteil Meseberg scharf zurückgewiesen. Der Chef des TAV-Wasserwerks in Keller, Axel Gutschmidt, erklärte, das Gegenteil sei der Fall. "Im Trinkwasser werden die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, unter anderem auch der Grenzwert für Nitrat, eingehalten", so Gutschmidt. Ganz offensichtlich handele es sich bei den schweren Vorwürfen um ein Missverständnis: Sämtliche Nutzer des Trinkwassers, das der TAV zur Verfügung stellt, könnten unbesorgt sein - zumal das Wasser vom Gesundheitsamt regelmäßig kontrolliert wird.