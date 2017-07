Bon Voyage, Ihr Idioten

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Im besetzten Frankreich findet der elfjährige Alex einen toten deutschen Soldaten. Und obwohl man versucht, alle Spuren zu verwischen, bleibt das den Besatzern nicht verborgen. Die stellen ein eindeutiges Ultimatum: Wenn sich der oder die Täter nicht freiwillig melden, werden die zehn Entscheidungsträger des Ortes standrechtlich erschossen. Nun ist guter Rat teuer, denn niemand weiß, wie der Soldat ums Leben gekommen ist bzw. durch wen. Und Lust, für einen Unbekannten den Kopf hinzuhalten, haben weder Bürgermeister, Lehrer noch Pfarrer. Guter Rat ist teuer. Da kommt ihnen Ipu in den Sinn. Der ist der Dorftrottel und hätte nun die einmalige Chance, etwas fürs Vaterland zu tun. Doch so dämlich ist Ipu nun auch wieder nicht, sich einfach erschießen zu lassen. Von Denkmal über großes Begräbnis bis hin zum Überschreiben von gutem Land reicht die Palette seiner Forderungen, die bereitwillig erfüllt werden. Und dann plötzlich ist Frieden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588286/

Ein wenig humorvolles Thema wird hier aufbereitet, um die Scheinheiligkeit der Dorfgemeinschaft an den Pranger zu stellen. Denn genau genommen sind die Entscheidungsträger kaum besser als die Besatzer. Sie sind bereit, einen Unschuldigen zu opfern. Noch dazu jemanden, der den Ernst der Lage nicht wirklich überblicken kann. Insofern geht diese Komödie weit über den eigentlichen Unterhaltungswert hinaus und greift, ausgerechnet auf Frankreich bezogen, auch moralische Fragen von Schuld bezogen auf die eigene Vergangenheit auf. Mit Gérard Depardieu und Harvey Keitel kann Regisseur Bogdan Dumitrescu dazu zwei bekannte Gesichter bieten, die allerdings in Frankreich nicht unbedingt den besten Ruf haben. Ob also die Botschaft bei denjenigen ankommt, an die sie gerichtet ist, bleibt fraglich. Alle anderen bekommen in recht gestraffter Form eine Parabel auf die Folgen des eigenen Tuns serviert, die die Dramatik des eigentlichen Hintergrundes jedoch nur ansatzweise wiederzugeben vermag. Das ganze ist somit eher Satire denn Komödie.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 81 Minuten; Verleih: farbfilm home; Regie: Bogdan Dumitrescu; Gérard Depardieu, Harvey Keitel, Bogdan Iancu; R 2013