Agents of S.H.I.E.L.D.

(MOZ) Übernatürliche Bedrohungen sind ihr Aufgabengebiet. Hier müssen die Agenten von S.H.I.E.L.D. alles geben, um die Menschheit zu beschützen. Doch wer Feinde so intensiv bekämpft wird selbst Ziel von Attacken. Die mächtige Organisation Hydra hat es so geschafft, S.H.I.E.L.D. zu infiltrieren. Deshalb müssen Direktor Phil Coulson und der Rest seines Teams die Organisation wieder aufbauen. Doch genau in dieser Zeit betreten mit den Inhumans neue Gegner die Spielfläche. Selbst in Verdacht geraten, darf sich ein Teil der Agenten nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen. Insgesamt keine guten Voraussetzungen, um die eigentliche Aufgabe erfüllen zu können.

Nach einer großen Lücke nun endlich die Fortsetzung der Geschichte rund um Coulson und sein Team. Wenn auch in der Zwischenzeit verschiedene Marvel-Produktionen im Spielfilmformat Teile der Story fortgeschrieben haben, so kann nur die Serie dies wirklich detailliert tun. Immerhin fast 1000 Minuten Zeit stehen dafür zur Verfügung. Und die sind mit Action und Spannung vollgepackt. Dabei ist es durchaus von Vorteil, auch die abendfüllenden Spielfilme zu kennen, denn es gibt reichlich Querverweise zu diesen. So entfaltet sich im wahrsten Sinne des Wortes das S.H.I.E.L.D.-Universum vorm Zuschauer. Und gar nicht so serienlike gibt es dabei nur wenig Leerlauf. Wie schon die erste Staffel kann auch die Fortsetzung neben dem inhaltlichen Aspekt vor allem technisch glänzen. Via BluRay darf der Zuschauer dank eines wirklich plastischen Bildes tief mit ins Geschehen eintauchen. Und die HD-Tonspur tut ein übriges, um das Erlebnis nahezu perfekt zu machen. On top gibt es im Bonus

Pannen vom Dreh und zusätzliche Szenen. Die volle Ladung für Fans also, wenn man so will.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 946 Minuten; Verleih: Disney; Regie: Jed Whedon, Joss Whedon, Maurissa Tancharoen; Clark Gregg, Ming-Na Wen, Brett Dalton; USA 2016