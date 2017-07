artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Hell's Kitchen schein ein sicherer Ort geworden zu sein. Schließlich sitzt Obermotz Wilson Fisk hinter Gittern. So kann sich Superheld Daredevil eine Pause gönnen. Die allerdings wird jäh unterbrochen, als ein neuer Bösewicht auftaucht: der Punisher.Zum Einstand fegt der Ex-Soldat erstmal gleich eine ganze Reihe von Verbrecherorganisationen hinweg. In dieser Art noch nicht geschehen und deshalb zeigt sich die Bevölkerung auch beunruhigt. Matt alias Daredevil greift ein und stellt den Übeltäter. Diesen will er dann aber auch vor Gericht vertreten, um einen ehrlichen Prozess zu garantieren. Doch meistens kommt es anders als man denkt. Plötzlich erscheint Matts Ex auf der Bildfläche und der Punisher geht mit Fisk im Knast ein verhängnisvolles Komplott ein. Vorbei ist's mit der Ruhe nun endgültig.