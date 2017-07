Live by Night

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die wilden Zwanziger haben jenseits des großen Teiches aus unbescholtenen Bürgern Ganoven gemacht. Zu verlockend waren die Erfolgsaussichten, während der Prohibition als Alkoholschmuggler zu Einfluss und Reichtum zu kommen. Auch Joe Coughlin ist diesem Streben erlegen. Dabei hätte er als Sohn des Bostoner Polizeichefs sicherlich andere Möglichkeiten gehabt. Dennoch war Coughlin ein Gangster mit Prinzipien. Zumindest so lange, bis Gefühle ins Spiel kamen. Als er einem der Paten der Stadt die Geliebte ausspannte, war das fast sein Ende.Gerade so überlebt geht Joe für einen anderen Paten nach Tampa. Hier in Florida soll er den Rumschmuggel auf Touren bringen. Und zugleich ein neues Geschäftsfeld, das Glücksspiel etablieren. Man muss ja schließlich an die Zukunft denken. Erneut gerät Coughlin dabei mit einem Polizeichef aneinander. Und wiederum muss er feststellen, dass Prinzipien bei Gangstern doch eher die Ausnahme sind.

Hauptdarsteller, Regie, Drehbuch, Produzent - Ben Affleck überlässt nichts mehr dem Zufall. Mittlerweile ist der Hollywood-Star auf allen Ebenen des Filmbiz präsent. Da kann man sich schonmal übernehmen. Bei seiner neuesten Produktion geht die Omnipräsenz leider zu lasten des Schauspiels. Ohnehin ist Affleck ja keine Ausgeburt an Emotionen. Hier jedoch macht er auch in Szenen, in denen welche gefragt wären, eher den Unnahbaren. Und so will man ihm auch nicht so recht glauben, dass er nur Outlaw und nicht Gangster ist. Von der anderen Seite her betrachtet gelingt dem Regisseur jedoch ein über weite Strecken ungemein sehenswertes Zeitporträt. Die 20-er leben und die Alkoholschmuggler auch. Die Story ist spannend in Szene gesetzt und versucht mitunter erfolgreich, den großen Vorbildern des Gangster-Genres Paroli zu bieten. Leider werden einige Figuren bzw. Handlungsstränge stiefmütterlich behandelt, so dass die Geschichte letzten Endes nicht so ganz rund läuft. Vielleicht wäre weniger hier mehr gewesen. Für einen netten Filmabend mit Ausflug in ein längst vergangenes Amerika aber reicht's allemal.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 129 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Ben Affleck; Ben Affleck, Elle Fanning, Remo Girone; USA 2016